GISELLA Anastasia alias Gisel belum lama ini didapuk menjadi model video klip lagu terbaru Setia Band bertajuk 7 Tahun. Syuting video klip itu dilakukan dengan seru di kawasan wisata Gunung Bromo.

Selain syuting, Gisel juga memanfaatkan momen ini untuk liburan bersama sang putri tercinta, Gempi. Sederet potret pun ia bagikan dalam laman Instagram. Dengan senyum yang sumringah, mantan istri Gading Marten itu tampak sangat bahagia menikmati setiap sudut kawasan wisata. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @gisel_la, Jumat (8/7/2022), yuk intip 5 potretnya!

1. Pose gemas bersama Gempi

Gisel tampak berbahagia ditemani sang putri saat bekerja. Senyumnya begitu sumringah hingga matanya menyipit, saking lebarnya. Tentu saja aura kecantikan Gisel semakin bertambah, apalagi rambutnya yang pendek dibiarkan tergerai manja tersibak angin. Sambil memeluk erat tubuh mungil Gempi, Gisella Anastasia tampak cantik maksimal!

2. Cium manja

Masih dengan posisi yang sama, bedanya Gisel membalas kecupan manja dari Gempi di potret ini. Ya, dari potret pertama pun Gempi sudah terlihat sangat siap untuk mencium sang bunda. Dia memejamkan mata sambil memanyunkan bibir, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Tak kalah imut, Gisel pun terlihat lucu dengan pose mengerucutkan bibir seperti ini. Ibu dan anak ini memang tak pernah gagal membuat netizen gemas. "Bundaaaaa Gisseeellll and son, ucuuuuu cute and maniiieezzz," tulis fak****.

3. Wanita misterius





Kali ini Gisel pose sendirian memamerkan outfit of the day-nya. Dia tampil simpel mengenakan two piece putih, memadukan cardigan berkancing dengan loose pants yang tampak nyaman dikenakan. Alas kakinya pun terlihat sederhana, menggunakan sandal biasa agar lebih leluasa. Dengan wajah yang tertutup sibakkan rambut, Gisel jadi tampak misterius di potret jarak jauh ini. Meski begitu, pesona kecantikannya tetap saja terpancar. "Cantik bgt mama isel," tulis bri****.

4. Potret di padang ilalang Di sini Gisel dan Gempi sudah mulai pindah tempat mencari spot foto lain. Ibu dan anak yang menggemaskan itu berpose manja di antara bunga ilalang yang menjulang tinggi di pinggiran lautan pasir Bromo. Senyum Gisel terlihat semakin sumringah, sementara Gempi justru salah fokus dengan bunga ilalang di hadapannya. Sambil saling berpegangan, keduanya tampak begitu menggemaskan! 5. Bermain pasir Nah, kalau ini pose Gisel bermain manja dengan Pasir Berbisik Gunung Bromo. Ya, sesuai dengan namanya, deru angin yang membawa butiran-butiran pasir itu memang seperti berbisik menyerukan keistimewaan wisata Bromo. Tak ayal, ibu satu anak itu terlihat asyik sendirian memainkan pasir dengan kakinya. Meski terlihat belum siap, pose angkat satu kaki bak balerina ini justru membuat potretnya semakin aesthetic, ya. "Stunning photo," tulis eliz****.