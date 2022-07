10 POTRET masa muda Tamara Bleszynski ternyata tak jauh berbeda dengan sekarang. Ya, meski usianya sudah hampir setengah abad, Tamara Bleszynski memang tetap cantik, bahkan semakin menawan seolah tak pernah luntur termakan usia.

Memiliki darah Polandia dari sang ayah dan Sunda dari sang ibu, paras cantik ibu dua anak ini memang tidak perlu diragukan lagi. Didukung dengan tubuhnya yang semampai, Tamara pun kerap dibanjiri tawaran model oleh para pemilik usaha.

Tak sedikit orang dibuat berdecak kagum melihat pesona Tamara Bleszynski. Jika di usia 47 tahun saja tampak menawan, apalagi saat masih muda? Berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum 10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, sebagaimana dihimpun dari Instagram @tamarableszynskiofficial.

1. Mirip Ariana Grande

(10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram)

Meski potret ini bernuansa hitam-putih, pesona Tamara Bleszynski tetap saja terpancar. Dia tampil begitu cantik mengenakan crop top model off shoulder dan rok berwarna senada dengan taburan manik-manik yang berkilauan saat terkena cahaya. Rambutnya dikuncir tinggi model ekor kuda yang terlihat praktis namun tetap manis di wajahnya. Ditambah lagi dengan hiasan bando telinga kucing. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Tamara Bleszynski tampak begitu memesona. Bahkan, penampilannya mirip penyanyi Ariana Grande di potret ini.

2. Cantik menawan

Tamara Bleszynski nampaknya benar-benar menolak tua. Paras cantiknya seolah tak berubah sejak remaja. Dengan geraian rambutnya yang indah, dia tampil bak kembang desa. Senyumnya pun tampak memesona, membawa ketentraman yang adem di dalam hati. Melihat potret cantiknya ini, Tamara Bleszynski memang layak dijadikan idola. "Cantik sedari dulu lafff," tulis niri****. "Rambut gelombang tebal mempesona khas kak TM sejak dulu," tulis ahm****.

3. Beautiful in white

Kalau ini potret Tamara Bleszynski menjadi model majalah saat masih remaja. Terlihat begitu memesona bukan? Apalagi dia memakai baju model off shoulder serta celana gemas berwarna putih. Ya, warna yang cerah itu membuat kecantikannya tampak lebih berseri di potret ini. Terlebih, rambutnya yang indah dibiarkan terurai menyamping. Kalau dilirik sinis oleh wanita cantik seperti ini, siapa yang takut melihatnya? Malah, bakal jatuh cinta!

4. Cewek mamba

Kalau kata anak zaman sekarang, gaya Tamara Bleszynski ini termasuk kategori cewek mamba. Ya, dia memakai outfit serba hitam, memadukan kemeja berkantong dengan rok panjang beraksen pita. Potongan tinggi pada bagian paha itu memberi kesan effortless seksi pada penampilannya. Aura kecantikannya semakin menggelegar dengan geraian rambutnya yang indah. Apalagi wajahnya dipulas dengan riasan simple look ala gadis masa itu. Lukisan alis yang on fleek membuat kecantikannya semakin stand out!

5. Seksi berbalut dress merah (10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram) Kali ini Tamara Bleszynski tampil seksi bergaya edgy, memadukan dress merah tanpa tali bahu dengan sepatu boots kulit warna hitam yang elegan. Tentu saja bahu mulus Tamara langsung terpampang di kamera. Apalagi rambutnya yang panjang dikuncir tinggi seperti itu. Senyumnya yang sumringah menggambarkan secara jelas betapa bahagianya ia bermain bersama kuda di hari itu. Didukung teriknya sinar matahari, pesona kecantikannya pun kian berseri. "Eternal beauty," tulis jour****. 6. Monochrome style (10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram) Masih di majalah yang sama, Tamara Bleszynski tampil dengan outfit monokrom di potret ini. Dia memadukan atasan tanpa lengan warna putih dengan rok panjang hitam beraksen tali di bagian depan, membuat body langsingnya terpampang nyata di kamera. Aura kecantikannya semakin terpancar kala Tamara melemparkan senyum yang lebar dengan lipstik merah merona. Sambil bersandar manja dan melirik ke arah kamera, Tamara Bleszynski sukses bikin netizen terpana. "Imut sekali," tulis banyu****. 7. Pose topang dagu (10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram) Berbeda dari sebelumnya, kali ini Tamara Bleszynski tampil menjadi cover majalah Femina tahun 1994. Ya, wajahnya memang sudah wara-wiri sejak lama, baik di televisi maupun media cetak. Itu karena kecantikan Tamara memang sudah paripurna. Dengan pose menopang dagu pun auranya tampak berkilauan. Apalagi Tamara memakai pakaian seksi serta lipstik merah merona. Kalau punya majalah dengan cover seperti ini, para pria pasti bakal susah kedip lihatnya, bahkan wanita. "Idolaku sejak dulu sampai sekarang, awet ayu," tulis jul****. 8. Potret bersama ayah tercinta (10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram) Di sini Tamara Bleszynski menjelma menjadi Snow White alias Putri Salju. Rambutnya ditata rapi model bob dengan belahan tengah, membuat pesonanya terpancar berbeda. Agar lebih maksimal, bando pita merah pun turut dipakai sebagai aksesori. Tak sendirian, hadir pula sang ayah tercinta yang merangkulnya dengan hangat. Ya, hubungan Tamara dengan sang ayah memang begitu dekat. Tak jarang keduanya merayakan momen besar bersama dengan manis nan romantis, salah satunya di potret ini. Dengan senyuman manisnya yang sumringah, aura kebahagiaan begitu terpancar dari ayah dan anak itu. "The real snow white," tulis taka****. 9. Tiga bintang idola (10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram) Tamara Bleszynski kali ini berpose bersama aktris cantik Luna Maya dan Dian Sastrowardoyo. Ketiga wanita cantik itu memang memiliki aura bintang yang tak pernah redup sampai saat ini. Tamara tampil cantik dalam balutan one shoulder dress yang senada dengan dua bintang lainnya. Dia sengaja memperlihatkan tali bh-nya untuk memberi kesan seksi yang tak berlebihan. Aura kecantikannya kian menggelegar kala rambutnya yang indah tampak tersibak dengan angin. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. Tamara Bleszynski nampaknya tak pernah gagal membuat netizen dimabuk kepayang. "Bintang dari dulu sampai sekarang," tulis erm****. 10. Seksi pakai busana belahan dada rendah (10 Potret masa muda Tamara Bleszynski, Foto: @tamarableszynskiofficial/Instagram) Terakhir, Tamara Bleszynski tampil seksi dalam balutan busana polkadot model belahan dada rendah. Ya, entah itu dress atau atasan biasa, busana model sweetheart neckline itu membuat belahan dadanya turut terekspos di kamera. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat pada gayanya. Terlebih, Tamara membiarkan rambutnya yang bergelombang menjuntai dengan indah di bahunya. Dengan tatapan matanya yang tajam, Tamara Bleszynski sukses menghipnotis pandangan publik!