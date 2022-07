LUNA Maya memang tengah memanjakan diri di Paris, Prancis. Tentu saja mantan Ariel NOAH itu selalu narsis. Sederet potretnya pun tampak dipamerkan di Instagram. Salah satunya saat Luna Maya kepanasan di Kota Cinta itu.

Dengan caption "Paris so hot", aktris sekaligus model asal Denpasar itu mengunggah potret dengan pose manja serta outfit ala cewek mamba. Bagi yang belum tahu, istilah cewek mamba ini ditujukan untuk mereka yang senang mengenakan outfit serba hitam.

Nah, jadi penasaran kan gimana penampilan Luna Maya di Paris? Dihimpun dari Instagram, Jumat (8/7/2022), yuk intip potretnya!

1. Pose kepanasan





Ini pose manja Luna Maya yang sedang kepanasan di Paris. Dia menutup matanya dengan satu tangan agar tak terkena silaunya matahari. Meski di satu sisi, nampaknya wanita kelahiran 26 Agustus 1983 itu juga menikmatinya. Hal itu bisa dilihat dengan senyumnya yang sumringah. Tak hanya itu saja, Luna juga menyematkan emoji hati dalam keterangan.

Bicara soal busana, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Luna memakai outfit serba hitam bergaya cewek mamba di potret ini. Dia memadukan kaus putih dengan setelan blazer hitam, membuatnya tampak elegan nan menawan. Ditambah lagi dengan tas Hermes-nya yang fancy. Ya, meski sekilas terlihat simpel, gaya Luna Maya ini tetap terlihat berkelas kan?

2. Senyum sumringah

Ini bukti jika Luna Maya justru bahagia dihujani sinar matahari. Senyumnya begitu lebar hingga mata indahnya pun turut menyipit. Tentu saja pesona kecantikannya kian bertambah dengan senyum manis seperti ini. Apalagi rambutnya yang pirang dibiarkan tergerai begitu saja. Pesona Luna Maya benar-benar memukau.

"Paris so hot, tapi senyum kak Luna membuat adem di hati," tulis imel****.

"You are Hotter than Paris," tulis lop****.

3. Lirikan maut

https://www.instagram.com/p/Cfl5zx4vT8t/?hl=id (SLIDE 4)Kali ini Luna Maya melemparkan lirikan mautnya, membuat publik jadi salah tingkah. Ditambah lagi dengan senyum tipisnya. Kalau dilirik cewek cantik seperti ini, pria mana yang nggak kepincut melihatnya! "Cute sekalee," tulis ban****. 4. Tas mahal

Melansir akun Instagram @hermes.selebriti, rupanya tas yang ditenteng Luna Maya ditaksir harga yang cukup fantastis. Bahkan, bisa digunakan untuk membeli satu unit mobil. Tas itu adalah Hermes Birkin 25 Etain Togo Leather with Rose Gold Hardware yang harganya dibanderol sampai setengah miliar rupiah, tepatnya Rp500.250.000! Sontak saja netizen langsung heboh di kolom komentar. Banyak yang mengaku naksir dengan warna cantik dari tas mewah itu. "Hardware nya rosegold pantes," tulis sil****. "Ini bagus banget warnanya," tulis scrt****. "Cakep anet greynya," ujar lia****.