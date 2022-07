ARIEL Tatum mengakui dirinya gemar memasak. Aneka hidangan yang dia buat pun sudah sering diakui enak oleh rekan terdekat.

Salah satu menu kebanggaan seorang Ariel Tatum jatuh pada hidangan kuah yang banyak dijumpai dimana-mana yaitu Sop Iga. Dengan nada candaan, Ariel mengklaim resep miliknya yang terbaik.

"Sop iga (buatan) aku adalah sop iga terbaik di Jakarta, kayanya di Indonesia deh" ujar Ariel Tatum, dikutip dari YouTube TS Media, Jumat (8/7/2022).

Bakat memasak Ariel Tatum rupanya dia dapatkan dari keluarga. Menurut bintang film 'Selesai' itu, anggota keluarga memang jago dalam mengolah bahan makanan.

"Dan aku yang suka banget masak ini, dari SMP aku catatin resep keluarga" katanya.

Dari berbagai resep keluarga, Ariel mencoba untuk mengembangkannya sendiri. Alhasil, resep miliknya pun semakin nikmat.

"Resep keluarga yang sudah enak itu, aku bikin extra dan next level lagi. Jadi i got the best" ucap Ariel.

Mengingat masakannya begitu lezat, sebenanrnya sudah banyak yang menawarkan Ariel Tatum membuka restoran. Namun aktris kelahiran 1996 itu menolak.

"Itu kan hobby aku yah, kalau dijadikan kerjaan malah gak enjoy" tuturnya.

Selain hidangan berat, makanan manis pun bisa diolah dengan baik oleh Ariel. Dia mengatakan ada beberapa jenis kue buatannya yang enak, antara lain fruit cake dan juga black forest.

(hel)