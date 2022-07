GAYA rambut baru Nana Mirdad mencuri perhatian publik. Jika biasanya putri Lydia Kandou itu tampil dengan rambut panjang, kini Nana Mirdad tampil manglingi bak ABG dengan rambut pendek.

Penampilan baru itu pun dipamerkan dalam akun Instagram-nya. Istri Andrew White itu mengaku jika potongan rambut ini telah menjadi impiannya sejak lama. "Been dreaming of shorter hair! New hair, new perspective in life, new strength. Hello new opportunities!" ujar Nana Mirdad dalam keterangannya.

Jadi penasaran kan seperti apa gaya rambut idaman ibu dua anak ini? Nana Mirdad disebut-sebut makin fresh dan awet muda, bahkan seperti anak remaja. Berikut telah 5 potret gaya rambut baru Nana Mirdad sebagaimana MNC Portal himpun dari akun pribadinya, Jumat (8/7/2022).

1. Rambut impian

Ini dia tampilan rambut baru Nana Mirdad. Potongan pendek dengan layer bergelombang serta poni yang menjuntai ini membuatnya terlihat lebih muda dan fresh, ya. Apalagi Nana pakai outfit simpel bak anak remaja. Kakak Naysila Mirdad itu tak terlihat seperti wanita 37 tahun, postur tubuhnya masih sangat fit!

"Keliatan fresh lebih muda," tuis vrk****.

"ABG ini Maaahh.. Masya Allah, cantik banget Kak," tulis cik****.

"Awet mudanyaa dgn anak 2 menuju dewasa," tulis dewi****.

2. Pose angkat ketiak

Ya, Nana Mirdad memang tampil simpel, hanya memakai kaus abu-abu dan ripped hot pants hitam. Aksen rebel dari celana gemas itu memberi kesan edgy tersendiri pada penampilannya. Tak ketinggalan, tas hitam pun turut disampirkan sebagai pelengkap. Sambil berpose pamer ketiak dengan mulut yang manyun manja, Nana Mirdad tampak begitu menggemaskan!

"Cantik gini malah masih kelihatan gadis," tulis aul****.

"Aaaaakkk gorgeous mommy," tulis ages****.

"Anak abege banget kakkkk ," tulis ers****.

3. Potret bareng Dian Sastro

Kali ini Nana Mirdad berpose bersama aktris cantik Dian Sastrowardoyo. Keduanya terlihat sama-sama memesona mengenakan riasan wajah yang natural. Apalagi keduanya kompak melemparkan senyum manis ke arah kamera. Meski usianya tak lagi muda, duo wanita ini tetap saja terlihat menawan. Tak ayal jika para netizen kerap terpana melihatnya. "Favorit aku dua2nya yg cantiknya natural," tulis fit****.

4. Potret mesra bareng suami Tak ketinggalan, Nana Mirdad pun memamerkan rambut barunya kepada suami tercinta, Andrew White. Ya, Nana dan Andrew memang dikenal dengan pasangan yang penuh kehangatan dan kemesraan. Potret ini pun diambil saat mereka dinner manja. Senyum bahagia begitu terpancar dari wajah keduanya. Sambil berpose memangku dagu, Nana Mirdad tampak cantik maksimal. "Pasangan sempurna," tulis bell****. 5. Pose di pesawat Belum lama ini Nana Mirdad membagikan momen kali pertamanya menaiki pesawat Qatar tipe Q-Suites. Dia mengaku sangat senang dan nyaman lantaran bisa saling berhadapan dengan kedua anaknya. Meski di satu sisi, dia mengaku pusing ketika take off karena harus menghadap ke belakang. Walau sempat merasa pusing, aura kebahagiaan tetap terpancar dari senyumnya yang sumringah. Cute!