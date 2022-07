PERAN seorang ibu sangat penting dalam merawat dan menjaga kebersihan kulit anak. Terlebih, kulit anak masih sangat lembut dan tipis sehingga membutuhkan perawatan yang benar dan dilakukan secara rutin setiap hari.

Lalu, bagaimana cara yang tepat dan bisa orangtua lakukan guna merawat kulit anak sehingga mereka sehat dan segar serta mengalami pertumbuhan yang baik sesuai masanya? Melansir berbagai sumber, berikut cara yang bisa bunda lakukan.

Mandi secara teratur

Langkah pertama, bunda harus membiasakan si kecil mandi dua kali sehari secara rutin di pagi dan sore hari. Selain itu, ajari juga si kecil untuk menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi secara menyeluruh.

Produk yang digunakan untuk mandi si kecil pun tidak boleh sembarangan. Pilih lah produk perawatan tubuh yang sesuai dengan usia si kecil. Beberapa produk perawatan tubuh yang direkomendasikan untuk si kecil diantaranya Eskulin Kids Shampoo & Conditioner, Master Kids Toothpaste, Eskulin Kids Shower Gel, dan masih banyak lagi.

Menggunakan bedak setelah mandi

Setelah mandi, jangan lupa untuk mengenakan bedak khusus anak agar si kecil tampak ceria dengan keharuman khas bedak anak-anak. Bedak anak-anak yang direkomendasikan adalah B&B Powder. Karena, bedak ini diformulasikan khusus untuk kulit anak-anak dan tidak mengiritasi.

Pakai parfum

Meski umumnya parfum hanya digunakan oleh orang dewasa, bukan berarti anak-anak tidak bisa menggunakannya. Anak-anak yang tampil wangi sepanjang hari biasanya moodnya akan lebih baik. Sebaliknya, bila bau tidak sedap, anak mungkin saja rewel.

Karenanya, bunda juga harus menyiapkan parfum setelah si kecil selesai mandi. Akan tetapi, pastikan parfum yang digunakan memang khusus diformulasikan untuk si kecil supaya tidak mengiritasi kulit. Beberapa parfum yang direkomendasikan untuk anak-anak diantaranya adalah Eskulin Kids Splash Cologne, Morris Body Mist Anak, Master Kids Spray Cologne, dan masih banyak lagi.

Ajarkan si kecil menjaga kebersihan tangan

Seperti diketahui, tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling banyak mengandung kuman. Di masa pandemi Covid-19 ini, penularan virus corona juga banyak dipaparkan oleh tangan yang kotor.

Makanya, bunda harus mengajarkan si kecil agar selalu menjaga kebersihan tangan, bisa dengan mencuci tangan atau pun menggunakan hand sanitiser. Jika mengenakan hand sanitiser, pastikan bunda memilih produk yang ramah untuk kulit anak seperti Morris Care Edition Hand Sanitizer, Eskulin Kids Hand Sanitizer, dan masih banyak lagi.

Sampai di sini, bunda sudah tahu kan bahwa dalam merawat si kecil, membutuhkan produk perawatan tubuh yang berbeda. Karena kondisi kulit anak-anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Karenanya, bunda harus pintar-pintar dalam memilih produk untuk si kecil.

Jika bunda bingung ingin membeli di mana produk-produk tersebut, kunjungi saja AladinMall by Mister Aladin. Kebetulan, semua produk perawatan tubuh anak di AladinMall by Mister Aladin lagi diskon gede-gedean lho di Promo 7.7 Back to School!

Nggak cuma itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) menggunakan jasa pengiriman SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order! Dengan demikian, paket akan lebih cepat sampai di tujuan!

AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!