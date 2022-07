PETENIS cantik Amanda Kay Victoria memang memiliki segudang prestasi. Dia memiliki peringkat WTA tertinggi dalam karir no. 21 di dunia, dan telah berada di peringkat 100 teratas sejak tak lama setelah berusia 17 tahun.

Amanda menjadi terkenal di Indian Wells Open 2018, di mana ia mencetak kemenangan top-10 pertamanya pada usia 16 tahun melawan Petra Kvitova. Atlet asal Amerika Serikat itu mencapai putaran keempat turnamen besar di Australia Terbuka 2022,memenangkan pertandingan melawan juara bertahan Naomi Osaka.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Amanda Kay pun turut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi di berbagai kesempatan. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @amandaanisimova, yuk intip potretnya!

1. Aura sang juara

Petenis cantik Amanda Kay Victoria memang memiliki aura seorang juara. Lihat saja potret ini, dalam balutan dress mini biru muda, pesona Amanda yang berpose mengangkat kedua tangan tampak begitu terpancar. Senyumnya sumringah, didukung cahaya yang mumpuni, kecantikannya pun semakin berseri. Kulitnya yang eksotis juga menjadi daya tarik tersendiri. Ya, tentu saja kesan seksi langsung mencuat karena ketiak mulus dan paha atletisnya terpampang nyata di kamera. Dilengkapi sneakers putih dari Nike, penampilan Amanda pun semakin maksimal. "U r perfect," tulis hon****.

2. Sexy white dress

Petenis cantik Amanda Kay Victoria kali ini tampil seksi dalam balutan bodycon dress putih yang tembus pandang. Ya, material menerawang itu memuat celana dalamnya terpampang nyata di kamera. Lekuk body-nya yang semampai pun turut terekspos lantaran dress itu sangat ketat. Kesan seksi semakin mencuat dengan tatanan rambutnya yang dikuncir satu, membuat area dadanya semakin tersorot. Sambil berpose narsis di tangga, Amanda yang mengacungkan jari peace tampak cantik maksimal!

3. Mirror selfie

Petenis cantik Amanda Kay Victoria memang cukup narsis di Instagram. Di mana ada kesempatan, disitulah dia berpose dengan gaya centilnnya. Di potret mirror selfie ini, dia tampak berpakaian rapi, mengenakan bustier bermotif yang dibalut outer putih serta straight pants berwarna krem. Tentu saja kesan seksi langsung terlihat, karen bustier ketat itu mem-push up payudaranya. Apalagi rambutnya dibiarkan terurai seperti ini. Sambil berpose memeletkan lidah di depan kaca, Amanda Kay Victoria tampak begitu seksi. "Definition of hot!" tulis cam****.

4. Tampil modis dengan outfit kekinian

Di sini petenis cantik Amanda Kay Victoria tampil modis mengenakan outfit kekinian, atasan lengan panjang perpaduan biru dan kuning serta rok panjang warna biru muda. Aksen menerawang pada bajunya memberi kesan seksi tersendiri, karena area dadanya jadi terpampang di kamera. Terlebih, outfit itu sangat ketat, menampilkan lekuk tubuhnya yang seksi. Dipadukan dengan sneakers putih, gayanya pun semakin kece maksimal. Sambil berpose cantik di depan kamera, Amanda Kay Victoria tampak begitu memesona.

5. Formal style

Amanda Kay Victoria tampil eye catching bergaya formal mengenakan kaus putih dan setelan blazer oranye. Rambutnya yang lurus dibiarkan terurai untuk memberi kesan anggun yang elegan. Tak ketinggalan, wajahnya pun pulan cantik dengan makeup simple look yang tampak natural di wajahnya. Amanda Kay Victoria memang tak pernah gagal bikin publik terpana. "beautiful sexy gorgeous elegance beauty," tulis ains****.

6. Rock pose

Kalau ini gaya metal ala Amanda Kay Victoria. Outfitnya simpel saja, memakai dress mini bermotif serta sneakers hitam bergaya kasual. Agar lebih maksimal, dia pun memakai kacamata gaya sebagai pelengkapnya. Selain kece, penampilan Amanda juga terkesan seksi di sini, karena paha mulusnya terpampang nyata di kamera. Bajunya pun tampak ketat, mempertegas lekuk body-nya yang aduhai. Sambil berpose ala rockstar, Amanda Kay Victoria tampak begitu menggemaskan. "Always looking cool and always have that amazing backhand!" tulis fran****.