Karena nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, maka kita pun harus pintar-pintar memilih beras supaya menghasilkan nasi yang berkualitas baik dan juga lezat. Ketika nasi yang dihasilkan lezat, maka Anda dan keluarga bisa menyantapnya dengan berbagai lauk karena rasanya sudah pasti enak.

Salah satu cara untuk menghasilkan nasi yang enak dan pulen adalah dengan membeli beras premium. Beras premium dikenal lebih baik kualitasnya karena terbilang bersih, bebas dari gabah, batu, atau benda asing lainnya, menghasilkan rasa nasi yang enak.

Berbicara soal merk, Beras Keluarga Bijak (BKB) beras kualitas atas dengan harga pantas. Ya, karena kualitas BKB diatas standard Permentan dan harga mengikuti HET yang ditetapkan Permendag.

Beras Keluarga Bijak (BKB) juga diproses menggunakan mesin modern dengan racikan khusus, dengan standar di atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Sehingga menghasilkan rasa yang enak.

Makanya, yuk segera rasakan kualitas dan enaknya Beras Keluarga Bijak (BKB). Dengan demikian, Anda dan keluarga pun jadi lahap makan dengan lauk apa pun karena nasinya lezat. Dan jadilah bijak untuk keluarga.

Soal harga, jangan khawatir! Khusus pembelian di AladinMall by Mister Aladin, Anda bisa mendapatkan diskon tambahan 10% plus gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia. Anda juga bisa memanfaatkan fitur same day service supaya berasnya di kirim di hari yang sama saat pemesanan.

Selain itu, Beras Keluarga Bijak (BKB) juga sudah bekerjasama dengan distributor-distributor.

(DRM)