BANYAK orang sudah mengetahui dan paham kalau stres memang berdampak pada kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik mau pun mental.

Stres juga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena beberapa penyakit tertentu, mulai dari asma, maag, serangan jantung hingga stroke.

Tidak hanya itu, menurut penelitian terbaru yang dipublikasikan di The Proceedings of the National Academy of Sciences, menunjukkan bahwa jenis stres tertentu bahkan bisa membuat sistem kekebalan kita menua, dikutip dari ChannelNewsAsia, Minggu (10/7/2022).

Para peneliti studi ini, menggunakan kumpulan data yang ada pada survei dari sampel yang melibatkan kurang lebih 5700 orang dewasa di Amerika Serikat yang berusia 50 tahun ke atas.

Survei kemudian meninjau pengalaman para responden tentang ketegangan pekerjaan, stres kronis, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, diskriminasi sehari-hari atau seumur hidup (termasuk seksisme atau usia) dan peristiwa traumatis dalam kehidupan mereka.

Hasilnya, para peneliti menemukan bahwa tingkat stres yang dilaporkan lebih tinggi, berhubungan dengan profil sistem kekebalan yang lebih tua. Dampaknya, seiring menuanya sistem kekebalan kita, tubuh jadi memiliki respons yang kurang terkoordinasi terhadap ancaman serangan baru, contohnya virus yang menyebabkan infeksi, bakteri, dan sebagainya.

Eric Klopack, penulis utama studi, menyebutkan hal ini karena jenis sel kekebalan yang dihasilkan berbeda saat masih muda. “Respons yang kurang terkoordinasi pada ancaman baru karena menghasilkan berbagai jenis sel kekebalan, dalam proporsi yang berbeda daripada ketika Anda masih muda,” ujar Eric yang juga merupakan peneliti Gerontology di University of Southern California. Pada saat yang sama, sel-sel kekebalan yang lebih tua dan lebih using ini cenderung mendominasi sel-sel yang lebih baru dan lebih gesit. Sehingga menghasilkan respons kekebalan yang kurang kuat. Eric menyarankan, salah satu cara untuk mencegah penuaan sel kekebalan di tubuh kita, ialah dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sehat. Meski studi penelitian ini baru ini sifatnya terbatas, karena hanya melihat beberapa jenis sel kekebalan, khususnya sel T CD4 dan CD8. Namun, Matthew Yousefzadeh, peneliti terkait penuaan dari University of Minnesota, menilai temuan studi ini bisa jadi indikator ketahanan kekebalan yang cukup baik, mengetahui seberapa baik kita menangani infeksi. BACA JUGA:Mendengarkan Musik Cegah Stres hingga Kurangi Gejala Depresi BACA JUGA:Waduh, Stres Bisa Memicu Pusat Ketakutan di Otak