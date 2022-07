CHEF Rinrin Marinka akhirnya kembali lagi ke layar kaca menjadi juri di ajang pencarian bakat memasak untuk anak-anak, Junior MasterChef.

Tampil kembali menjadi salah satu panelis juri, bersama Chef Arnold Poernomo dah Chef Juna Rorimpandey, gaya penampilan Chef Marinka saat menjadi juri di tayangan MasterChef akhir pekan lalu, menjadi sorotan netizen.

Bagaimana tak menarik perhatian? Sebab, Chef Marinka tampil beda dari biasanya, dengan mengenakan outfit kostum ‘Sailor Moon’ ala anak SMA di Jepang. Chef Marinka terlihat gemas dalam balutan seragam bernuansa putih biru, rok pendek model lipit di atas lutut, kaus kaki putih panjang, dan sepasang sepatu hitam. Tak ketinggalan juga ada dasi pita di bagian dadanya.

Cosplay tampil ala Sailor Moon, Chef Marinka tak lupa memamerkan potretnya tersebut di akun Instagram pribadinya.

(Foto: Instagram @rinrinmarinka)

“DENGAN KEKUATAN BULAN kita ga jadi bahan bulan bulanan karena foto ini! Dare I say kostum kita kali ini menandakan bahwa kita masih cocok pake baju sekolah? #ngarep” kata Chef Marinka seperti dikutip dari Instagram, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, tidak ada kata ‘terlalu tua’ untuk mengenakan kostum cosplay.

“You are never too old to #cosplay...i mean to learn something new,” tulis perempuan 42 tahun itu.

Potret Chef Marinka cosplay jadi Sailor Moon ala anak SMA Jepang tersebut tentunya dikomentari para netizen. Sebagian besar netien memuji gaya tampilan sang Chef.

“Chef Marinka kawaii,” puji salah seorang netizen.

“Gemeesss banget chef,” komentar yang lain.

“Cuteness overload chef Marinka,” tambah netizen lainnya.

“Hahahahahaa u so cute!!!!,” seru Aimeejuliette

“My SailorMoon,” komentar dari akun **rinkalovers_

“Kirain Sailor Moon,” tulis Julianto_***_deh singkat.