SEJAK menjadi Duchess of Cambridge, gaya penampilan Kate Middleton memang selalu disorot publik. Bahkan ketika Kate menghadiri acara sekasual seperti laga tenis dunia, Wimbledon.

Menariknya, ada satu ciri khas gaya Kate ketika dirinya hadir menonton Wimbledon. Tak peduli Kate datang memakai outfit dari sporting Emilia Wickstead, Dolce & Gabbana atau Alessandra Rich, istri Pangeran William itu selalu datang dengan mengenakan pita berukuran sedang, warna ungu kehijauan yang ia sematkan di bagian dada kiri atas baju yang ia kenakan.

Publik dan para pencinta gaya fesyen Kate pun jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa sih arti dari pita yang dipakai Kate di dadanya setiap datang menonton Wimbledon tersebut? Well, ternyata pita atau pin yang dipakai Kate memang bukan sembarang pita.

Mengutip Page Six, pita dengan dua warna resmi Wimbledon, ungu dan hijau gelap tersebut adalah tanda bahwa sang pemakai merupakan personel atau bagian dari klub elit All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), yang mana memang Kate gawangi.

Klub elit yang digawangi Kate itu, hanya terdiri sekitar 375 orang. Menurut Forbes, kompetisi untuk bisa menjadi anggota klub tenis dan kroket bergengsi tersebut memang sangat sengit, daftar antrian kandidat anggotanya saja mencapai lebih dari 1000 orang. Kate sendiri diketahui mulai pertama kali mengenakan pin pita tersebut pada tahun 2017, setelah ia mengambil alih kepemimpinan AELTC dari Ratu Elizabeth II pada 2016. Sejak saat itu, Kate selalu terlihat hadir di Wimbledon lengkap dengan menyematkan pita spesial ini di dadanya. Termasuk baru-baru ini, saat Kate menonton laga perempat final putra Wimbledon, ia memasangkan pita ungu dan hijau itu di dress polkadot keluaran Alessandra Rich yang ia kenakan.