7 POTRET Andi Annisa Iasyah berikut ini bakal bikin Anda terpukau dengan pesonanya. Terlahir dari keluarga berdarah Bugis, Andi Annisa Iasyah pun memiliki daya pikat tersendiri dengan wajahnya yang menawan.

Didukung tubuhnya yang semampai, tak ayal jika wanita yang akrab disapa Icha ini lolos ke dalam babak 15 besar ajang kecantikan Miss Indonesia 2015. Tentu saja kini Icha punya banyak penggemar yang setia menyaksikan penampilannya di layar kaca. Apalagi aktingnya dalam memainkan peran begitu apik, membuat para penonton turut terbawa perasaan dengan karakternya.

Selain pandai dalam berakting, Andi Annisa juga pintar soal memadupadankan busana loh. Dia pun kerap tampil modis nan seksi di berbagai kesempatan. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @andiannsyah, Selasa (12/7/2022), yuk intip potretnya!

1. Senyum manis memikat hati





Andi Annisa Iasyah memang memiliki senyum manis yang memikat hati. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Didukung dengan parasnya yang menawan, tak heran jika para pria kerap terpana melihatnya. Apalagi Andi Annisa memamerkan kulit mulusnya dalam balutan tank top putih di potret ini. Dengan adanya cahaya matahari, pesona kecantikannya pun kian berseri. So pretty!

2. Seksi pakai bandeu berpita

Andi Annisa Iasyah tak pernah ketinggalan zaman soal busana. Dia masih sering up to date mengenakan outfit kekinian bak anak muda. Di sini, dia memilih two piece berwarna taupe berupa bandeau beraksen pita serta rok A-line yang flowy. Dalam balutan strapless bra cantik itu, tentu saja bahu mulus dan perut ramping Icha langsung tersorot di kamera. Kesan seksi pun semakin mencuat dengan cepolan rambut yang menampilkan leher jenjangnya yang indah. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Andi Annisa Iasyah sukses bikin jantung netizen berdebar. "Cantikkk anetttt , ga ada obattt," tulis alam****.

3. Beautiful in white





Kali ini Andi Annisa Iasyah tampil cantik memakai jumpsuit putih beraksen cut out yang seksi di sisi samping. Model halterneck dari outfit itu membuat aura keseksiannya semakin membara lantaran bahu mulusnya turut terekspos di kamera. Tak ketinggalan, micro bag gemasnya pun turut dipakai sebagai pelengkap. Dengan sematan kacamata hitam, gaya Andi Annisa Iasyah pun semakin elegan.

4. Cantik berseri





Kecantikan Andi Annisa Iasyah memang hakiki. Hidung mancung, mata indah, serta giginya yang rapi tampak menyempurnakan parasnya yang rupawan. Apalagi Icha merawat mahkota rambutnya dengan maksimal. Dengan riasan yang minimal, kecantikannya pun tampak natural. "Cewek bugis memang berdamage," tulis andi****.

5. Seksi berbalut mini dress Andi Annisa Iasyah memang cukup sering tampil seksi dalam balutan outfit mini dan terbuka. Di potret ini, dia pun mengenakan dress mini model halterneck dengan belahan dada yang sangat rendah. Aura keseksiannya semakin menggelora dengan geraian rambutnya yang bergelombang. Terlebih kulit mulusnya turut terekspos di kamera. Dengan gaya candid sambil berjalan ini, Andi Annisa Iasyah tampak begitu memesona! 6. Cantik natural Kalau ini potret Andi Annisa Iasyah kala berpose manja di salah satu cafe Bali. Gayanya simpel saja, memakai tank top model halterneck serta topi rotan beraksen pita sebagai pemanisnya. Tak ketinggalan, rambutnya pun ditata rapi dengan juntaian poni untuk memberi kesan girly, membuatnya pesonanya semakin berseri. Kalau ditatap cewek cantik seperti ini, siapa yang nggak kepincut melihatnya? 7. Pesona ratu kecantikan Pesona seorang ratu kecantikan memang terpancar dari Andi Annisa Iasyah. Caranya melangkah dengan postur tubuh yang ideal seolah menghipnotis semua mata untuk tertuju padanya. Terlebih outfit Icha terkesan seksi, memakai bandeau putih serta rok tipis berwarna senada dengan potongan paha yang begitu tinggi. Aura keseksiannya semakin menggelegar dengan geraian rambutnya yang bergelombang. Sambil berpose bak top model, Andi Annisa Iasyah sukses bikin netizen terpana. "Cantik bnget masyaallah...kayak bidadari tanpa selendang," tulis putr****. "Ya ampun cantik banget mirip orang Amerika latin," tulis ann****. "Waaawww....ada BIDADARI turun dari kahyangan," tulis m.tin****.