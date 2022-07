SATU video tengah viral di media sosial memperlihatkan seorang anak perempuan yang dari logat bicaranya berasal dari Malaysia berulang tahun. Di video itu, si anak perempuan minta hadiah ulang tahun yang bikin kedua orangtuanya 'kena mental'.

Bagaimana tidak, gadis kecil berambut panjang itu hanya minta hadiah ulang tahun yaitu kedua orangtuanya kembali bersatu. Diketahui, orangtua dari anak perempuan itu sudah lama berpisah alias telah bercerai.

Video dibagikan di TikTok dan diunggah ulang di Twitter oleh akun bernama @kimyaqee2. Di video tersebut, kamera merekam sang ayah yang datang ke area depan rumah membawa kue beserta balon dan kado ulang tahun.

Si gadis tersebut tampak bahagia mendapat kejutan dari ayahnya. Sanak keluarga lainnya pun terlihat ada di ruang depan rumah tersebut. Mereka tampak berbahagia juga dengan ulang tahun anak perempuan tersebut.

Sang ayah kemudian meminta pada anak perempuannya itu menyebutkan satu permintaan istimewa di hari ulang tahunnya.

"Ayah nak tanye hadiah, hadiah apa yang kakak inginkan untuk ayah berikan?" kata si ayah. Beberapa suara terdengar 'boneka' tapi si anak perempuan itu geleng kepala tanda tak mau. Lalu, 'bicycle', dia pun tak mau.

Kemudian, anak perempuan itu menyebutkan hadiah ulang tahun yang diinginkannya. "Kakak mau ayah dan ibu bisa bersama kembali," kata si anak perempuan itu lugu. Ia tak bisa menahan haru, karena itu dia bergegas pergi menjauhi ayahnya dan masuk ke dalam rumah.

Suasana yang tadinya ramai dan penuh sorak sorai tetiba sunyi senyap. Tampak dari wajahnya, anak perempuan itu menangis setelah mendengar ucapan dirinya sendiri yang tentunya itu permintaan dari dalam hatinya.

Video ini sudah ditonton nyaris 1 juta kali sejak dibagikan pada Jumat, 8 Juli 2022. Komentar netizen pun ramai membahas video ini.

"Divorced parents make children more mature than their actual age," komen @arioka**.

"Uish. Dik, sambut hari ulang tahun sambil potong bawang ke. Sampai ke sini berair mata. Semoga Allah makbulkan doa adik dan berikan yang terbaik buat adik sekeluarga," kata @aikoFar**.

"Perceraian itu sangat membuat pedih anak-anak. Sebab itu perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah. Pedih weh. Untuk adik, aku tak tahu kamu siapa, tapi doa saya untukmu. Semoga Allah kabulkan doa kamu, ya," tulis @kucingta***.

Seorang netizen memberitahu ke publik kalau ibu dari anak ini merespons permintaan si anak. Kata ibunya, "Sebelum ini saya sudah bertahan demi anak. Tapi, bagaimana mau membahagiakan anak kalau saya saja tidak bahagia. Wallahualam," kata ibu dari anak perempuan itu.