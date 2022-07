ANYA Geraldine nampaknya tak pernah absen membuat netizen terpesona. Pemilik nama lengkap Nur Amalina Hayati ini selalu terlihat cantik dan seksi di berbagai kesempatan.

Terbaru, pemeran Lydia di serial web Layangan Putus itu memamerkan kemolekan tubuhnya di Instagram. Dia tampil anggun dalam balutan shirt dress putih bertali spaghetti yang terkesan seksi hingga disebut-sebut sebagai cewek peri oleh netizen.

"Something new is coming," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Selasa (12/7/2022).

Ya, outfit Anya Geraldine kali ini memang simpel saja, memakai dress panjang dengan aksen bertumpuk di bagian dada serta kancing di bagian samping. Tapi, bukan Anya namanya jika tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Dress lengan buntung itu memiliki belahan dada yang sangat rendah, memberi kesan seksi hingga netizen gagal fokus melihatnya.

Tak hanya bagian atas, potongan pada bagian pahanya pun sangat tinggi, membuat kaki mulus Anya pun tampak mengintip di kamera. Aura keseksian Anya semakin membara dengan geraian rambutnya yang indah. Tak perlu effort banyak, hanya berekspresi datar di depan cermin, wanita kelahiran 15 Desember 1995 itu sudah sukses menghipnotis pandangan publik!

Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpesona melihat kecantikannya yang natural, tak sedikit pula gagal fokus dengan keseksiannya.

"Always gorgeous," tulis hair****.

"Vibe kek nona nona korea y g c," tulis jih****.

"Cantikkk anya cantikkkk," tulis ike****.

"Barbie aku cantik bgt sihh," tulis masi****.

"Aanya memang muantap yaa," tulis bull****.

"Anya kamu terlalu sempurna sekali buat aku," tulis che****.

"Putih jooss," tulis ric****.

"Cewe Peri," tulis pel****.

