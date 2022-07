SABRINA Chairunnisa terpantau sedang bulan madu ke luar negeri bareng sang suami, Deddy Corbuzier. Tak hanya berdua, mereka membawa serta anaknya Azka Corbuzier dan Nada.

Di momen bulan madu ini, Sabrina Chairunnisa tampak nempel terus dengan Deddy Corbuzier. Mungkin lagi sayang sayangnya, ya, sampai foto pun kebanyakan berdekatan terus.

Potret perjalanan mereka berbulan madu dibagikan Sabrina di Instagram pribadinya. Di situ, Sabrina bergaya ala cewek mamba dan cewek kue. Mau lihat bagaimana tampilan Mrs. Corbuzier ini?

1. Cewek mamba





All black menjadi tampilan Sabrina mengawali perjalanan bulan madunya. Deddy pun tampil dengan nuansa style yang serupa.

Di sini, jelas terlihat kalau Sabrina adalah cewek mamba. Meski pakai serba hitam, tetap ada kesan cantiknya dengan one shoulder top dan juga hand bag yang dijinjingnya. Cantik, ya.

BACA JUGA :Â 7 Potret Sabrina Chairunnisa dari Gadis hingga Jadi Istri Deddy Corbuzier, Pantas Om Ded Jatuh Cinta!

2. Cewek kue





Beda dari foto pertama, di sini Sabrina tampil lebih colorfull dengan crop top hijau neon. Namun Sabrina tidak tampil terlalu 'over statement', makanya dia memilih jeans warna hitam untuk mengimbangi suaminya.

Foto mereka berdua di bawah air terjun Jewel Changi Airport ini tampak romantis, ya. Deddy Corbuzier pun di sini tampil macho tapi tetap terlihat estetik, tidak menyeramkan.

BACA JUGA :Â Kerjaan Istri Deddy Corbuzier Dicibir Cuma Bikin Konten, Reaksi Sabrina Chairunnisa Bikin Ngakak

3. Foto bareng anak-anak

Nah, kalau di sini Sabrina dan Deddy membawa serta anak-anaknya ikut berfoto. Azka tampil dengan cukup nyentrik mengenakan long coat dan pattern shirt, sedangkan Nada memilih unfinished sweater dengan crop top pink sebagai basic statement.

Potret keluarga Cobuzier ini pun banyak dipuji netizen. "KEPALAK, keluarga tanpa lemak," komen @tasyasyaeed. Lalu, ada juga komen dari @wandaponika, "You guys are so sweet."

4. Foto bareng Nada Foto bareng Nada, Sabrina tampak sangat menggemaskan. Tubuh mungilnya benar-benar membuat dia seperti kakak Nada. Banyak netizen yang mengatakan kalau mereka berdua makin lama mukanya makin mirip, itu kenapa banyak yang salfok dibuat mereka. "Sudah berasa kakak-adik," komen @uut_utami***. "Perpaduan mamba dan kue wkwkwk," kata @randompooooo***. "Always be bestie," tulis @nika_isnat****. "Fix! Di foto ini ada 2 ABG," puji @pramita_ra***. "Kok bisa mirip, ya? Apakah ini yang dinamakan takdir?" celetuk @mdibnusu****. https://www.instagram.com/p/Cfyq5mjhuV8/ So, itu dia 4 potret Sabrina Chairunnisa bulan madu bareng Deddy Corbuzier bergaya ala cewek kue dan cewek mamba. Kalian suka Sabrina masuk tim mana nih?