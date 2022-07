BUKAN rahasia lagi bila penampilan visual dari Sophia Latjuba kerap menuai pujian netizen. Hal tersebut lantaran wajah dan tubuhnya yang masih tampak awet muda dan tubuhnya tetap langsing dan seksi di usianya yang sudah kepala lima.

Penampilan Sophia Latjuba kembali menuai sorotan netizen di media sosial, lantaran ibunda Eva Celia tersebut mengunggah videonya yang sedang menikmati suasana di pinggir pantai.

Dalam video tersebut, aktris sekaligus penyanyi 51 tahun ini tampak seksi dalam balutan lingerie dress model tali spageti berwarna hijau emerald. Sophia terlihat ceria ketika menyusuri dan bermain dengan ombak-ombak di pinggir pantai.

“Whatever life throws at you today- you’ve got this,” tulis Sophia Latjuba melengkapi unggahannya, seperti dikutip, Selasa (12/7/2022).

Postingan videonya ini sontak menuai komentar netizen. Banyak yang memuji kecantikan Sophia Latjuba yang bak tak pernah lekang oleh waktu. “Definisi bidadari baru turun,” puji seorang netizen di kolom komentar. “Kirain bidadari,” komentar yang lainnya. (Foto: Instagram @sophia_latjuba88) “Angelina Jolie-nya Indonesia ini mah, badannya mantep,” puji yang lain. “Habis makan nasi bebek, lihat ini langsung menyesal,” celetuk netizen. “Ini usia 52 atau 25 ya,” tambah salah seorang netizen yang lainnya. “Cantik mbak, kayak ABG,” komentar dari akun Erijon**** Hingga berita ini ditulis, potret Sophia bermain ombak di pantai dalam balutan lingerie dress warna hijau ini terpantau sudah mendapatkan lebih dari 19 ribu like dari para netizen pengguna Instagram.