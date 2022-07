PETENIS cantik Simona Halep memang telah menduduki peringkat nomor 1 dunia di tunggal dua kali antara 2017 dan 2019. Dia pun menempati peringkat ke-11 dalam sejarah peringkat Asosiasi Tenis Wanita (WTA).

Dari 2014 hingga 2021 pun Simona Halep berada di peringkat 10 besar selama 373 minggu berturut-turut. Itu adalah rekor terpanjang kedelapan dalam sejarah WTA. Tak hanya itu saja, Halep juga memenangkan dua gelar tunggal Grand Slam: Prancis Terbuka 2018 dan Kejuaraan Wimbledon 2019 sepanjang kariernya.

Di balik kesuksesannya itu, rupanya Simona Halep melakukan pengorbanan yang cukup besar. Pasalnya, dia rela mengoperasi payudaranya karena merasa kebesaran, sehingga menyulitkannya ketika sedang bertanding tenis.

Pengorbanan yang dilakukan Halep itu terbukti tidak sia-sia. Sebab, kariernya perlahan menanjak hingga menempati nomor 1 dunia. Seperti apa sosok atlet yang berprestasi ini? Dihimpun dari Instagram @simonahalep, yuk intip 6 potretnya!

Cantik natural

Simona Halep memang cantik natural. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Tanpa pulasan make up yang mencolok pun pesonanya tetap terpancar. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. Dengan bola matanya yang indah, tak heran jika para pria kerap terpana melihatnya. So gorgeous!

Beautiful in white

Simona Halep juga bisa tampil feminin di luar lapangan. Di sini, dia terlihat anggun dalam balutan dress putih tanpa tali bahu dengan aksen pita hitam yang menjuntai manis di depan dada.

Tak ketinggalan, wajahnya pun dipulas dengan makeup simple look serta lipstik nude yang tak terlihat pucat di wajahnya. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Halep pun semakin bertambah!

Casual style

Kali ini Simona Halep tampil simpel memadukan kaus putih dengan kardigan coklat muda serta celana jeans dan scarf sebagai pemanisnya. Untuk alas kaki, dia memilih sneakers putih polos bergaya kasual yang terlihat simpel, namun tetap modis.

Tak ketinggalan, handbag-nya yang fancy pun turut dipakai sebagai pelengkap. Sambil berpose candid dan melemparkan senyum manisnya, Simona Halep sukses bikin netizen terpana!

Anggun dalam balutan dress merah

Simona Halep memang tak pernah gagal soal berbusana. Di sini, dia tampil feminin mengenakan turtleneck dress merah yang dipadukan dengan sepatu boots panjang warna hitam. Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias dengan tampilan simpel serta lipstik nude yang menjadi look andalannya.

Sementara itu, rambutnya dibiarkan menjuntai ke belakang untuk memberi kesan anggun yang menawan. Sambil tersenyum manis ke kamera, Simona Halep tampak begitu memesona.

Potret ala superhero

Kali ini Simona Halep bergaya bak superhero sambil menenteng raket tenisnya. Dengan rambut yang tersibak dan jubah yang berkibar, aura kecantikannya semakin menggelegar. Apalagi dia melemparkan tatapan sinis yang tajam sambil bertolak pinggang. Dalam balutan outfit nuansa hitam, Simona Halep terlihat begitu menawan. So gorgeous!

Elegan pakai dress hitam

Simona Halep tampil elegan dalam balutan dress hitam model one shoulder. Di ajang penghargaan ini, Halep dinobatkan sebagai Player of The Year 2018. Tak ayal jika aura kebahagiaan dari senyumnya yang sumringah begitu terpancar.

Dia pun dengan bangga memamerkan piala transparannya ke media. Dengan geraian rambutnya yang indah, Simona Halep sukses menghipnotis pandangan publik. "Kamu sangat cantik," tulis fatm****.