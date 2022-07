PESONA Raisa Andriana tak pernah gagal menghipnotis mata yang memandangnya. Terbaru penampilan Raisa saat menghadiri fashion show bertajuk BIYAN Summer 2023 Collection.

Istri Hamish Daud tersebut tampil anggun seperti biasanya. Dia mengenakan busana rancangan desainer Biyan Wanaatmadja.

Raisa terlihat memesona dalam balutan dress serupa kaftan warna merah. Motif silver pada dress memberi kesan mewah, meski modelnya terlihat simpel.

Sementara itu, Raisa juga tak tampil dengan rambut panjang yang tergerai. Raisa tampil dengan gaya rambut dicepol yang membuat kecantikannya kian memesona.

Wajahnya yang dipoles makeup flawless juga terlihat natural. Kecantikan penyanyi bersuara merdu inipun semakin menawan.

Untuk melengkapi gaya penampilan, Raisa menenteng tas biru yang mempercantik gayanya. Untuk alas kaki, Raisa memakai sandal berhak warna emas yang memberi kesan elegan.

Penampilan Raisa pun sukses membuat netizen terpesona. Hampir sebagian besar netizen memuji pesona kecantikan Raisa yang memukau.

"Cantik kali sayang akuniii🥰🥰😘," puji @indiraanj***

"Cantik banget kak yaya ❤️❤️❤️❤️," sambung @evanelijohn6***

"Gemoyyy 🥰... tetep glowing 😎💃," timpal @n.inda***

"ahhhhhh cwek kuee😍😍😍❤️❤️❤️," kata @cintaad***

"OMG YOU ARE SO PRETTY." sanjung @anitanita***

"Cuteness ❤️," tutur @_fey***

