SAAT ini cakupan vaksinasi booster masih rendah. Pemerintah terus berusaha menaikkan capaian vaksin booster, yang saat ini masih sekitar 24 persen.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan, vaksin booster akan jadi syarat beraktivitas di ruang publik. Seperti memasuki pusat perbelanjaan atau mal hingga Hotel.

Â

"Nanti masuk ke mal, hotel dan sebagainya pakai booster. Ini jadi cara meningkatkan cakupan booster. Tentu saja akan tercapai 50 persen dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar dr Syahril.

Vaksin booster ini memang diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai varian Covid-19 baru. Selain itu vaksin booster juga dipercaya mencegah keparahan sakit Covid-19 dan memperkecil risiko kematian akibat Covid-19.

Saat ini vitamin memang jadi bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Namun penelitian baru menunjukkan nutrisi mungkin tidak memainkan peran besar dalam kondisi Covid-19, sehingga para ahli kesehatan menekankan pentingnya vaksin.

Sementara itu, Pakar Penyakit Dalam di The University of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Azizullah Beran, MD, seperti dikutip dari Health, menjelaskan, vitamin tidak akan membantu dalam mencegah atau mengobati Covid-19.

Mikronutrien seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc telah lama disebut-sebut karena khasiatnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itulah mengapa pada awal pandemi Covid-19, penyedia layanan kesehatan memandangnya sebagai terapi potensial.

 BACA JUGA:Masyarakat Belum Vaksin Booster Boleh Tetap Terbang, Simak Syarat Terbaru Naik Pesawat

Untuk analisis baru, para peneliti berusaha menentukan seberapa membantu vitamin tersebut dalam mencegah Covid-19, dan melindungi dari penyakit parah, dan kematian.

Mereka lalu mempelajari 26 studi peer-review berbeda yang melibatkan lebih dari 5.600 pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Hasilnya, tidak ada pasien yang mengonsumsi vitamin C, vitamin D, atau zinc mendapatkan manfaat lebih terkait risiko kematian. Artinya mereka tidak lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima suplemen. "Vitamin tidak akan mencegah kematian akibat Covid-19," kata Dr. Behran.