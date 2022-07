SITI Adira Kania, putri pedangdut Ikke Nurjanah ini mulai beranjak dewasa. Di usia 23 tahun, perempuan yang akrab disapa Adira itu semakin cantik dan memesona.

Selain cantik, putri Ikke Nurjanah dengan Aldi Bragi tersebut juga berprestasi di pendidikan. Adira menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan IPK tertinggi. Penasaran dengan sosoknya?

Berikut 5 potret Siti Adira Kania, putri cantik Ikke Nurjanah yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @adirakania, Kamis (14/7/2022).

1. Cantik mengenakan pakaian Ikke Nurjanah

Gaun putih cantik ini digunakan Adira saat Lebaran Idul Fitri kemarin. Ada fakta unik dari gaun putih yang membuat penampilan Adira kian memesona ini. Siapa sangka, ternyata gaun tersebut pernah dipakai Ikke Nurjanah di acara penghargaan AMI Awards 1997.

2. Tampil cantik dengan kebaya

Dalam postingannya ini, Adira tampil mempesona dengan balutan kebaya moderen berwarna hitam. Dia memadukannya dengan perhiasan anting dan kalung yang menunjang penampilannya di hari kedua Lebaran. “Second look for this year’s Eid,” tulisnya.

3. Selalu berpenampilan menarik

Seperti kebanyakan anak artis lainnya, Adira kerap berliburan ke luar negeri. Pada postingan ini, Adira sedang berlibur ke Hungaria bersama beberapa anggota keluarganya. Tanpa ketinggalan, style yang on point selalu Adira gunakan pada setiap kesempatan berliburannya.

Adira memadukan blazer oversized hitam dengan mock neck coklat sebagai inner. Untuk bawahan, da memakai tartan pants hitam-putih yang membuat gayanya semakin stylish.

4. Pintar dalam berpose Adira memiliki kulit eksotis khas Indonesia serta pintar berpose mencari angle yang baik untuk setiap postingannya. Seperti dilihat dari foto di atas, Adira berpose seperti model professional dengan senyum manisnya. 5. Kembaran sang ibunda Dalam foto tersebut, Adira dan Ikke Nurjanah berpose senyum. Beberapa komentar dari netizen menyebut keduanya sangat mirip, bahkan disebut seperti kakak-adik. “cantik dan keren banget Adira, keduanya kayak adik kakak” tulis @nail**.