ARTIS cantik Naysilla Mirdad sedang berada di Korea Selatan. Tak hanya untuk berlibur, tetapi juga acara premiere Film yang dibintanginya.

Tak hanya film, penampilan Naysilla Mirdad juga mencuri perhatian. Tak hanya cantik, penampilan Naysilla Mirdad juga bikin pangling. Terkenal dengan imej kalem, Naysilla Mirdad tampil seksi mengenakan dress. Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Jumat (15/7/2022).

Dress bustier

Naysilla Mirdad tampil cantik dan seksi mengenakan bustier dress saat acara World Premiere Film Inang di Korea Selatan. Tren busana bustier dress memang sedang viral dikalangan selebriti luar maupun dalam negeri. Diketahui Bella Hadid pernah memakai bustier dress berwarna pink saat menghadiri pesta makan siang di West Hollywood.

Anggun dan dewasa

Dress membuat penampilan Naysilla Mirdad tak hanya seksi, tetapi juga anggun dan lebih dewasa. Bagaimana tidak, pasalnya dress bustier Naysilla didominasi warna hitam yang netral serta tambahan motif rantai berwarna emas sehingga terlihat elegan.

Dress dan tas branded

Siapa sangka, ternyata dress dan tas yang digunakannya dalam acara premiere Film Inang merupakan keluaran rumah mode terkenal, Versace. Hal ini diketahui karena Naysilla menandai akun Instagram Versace.

Tidak main-main, Naysilla menggunakan tas kecil yang harganya mencapai Rp23 juta atau bisa dibilang setara dengan harga motor baru! Mengenakan tas branded dengan harga mewah, penampilan Naysilla pun semakin terkesan glamor.

Bareng Dimas Anggara

Berikutnya ada potret cantik Naysilla Mirdad tersenyum manis berpose bersama Dimas Anggara. Dimas Anggara juga merupakan salah satu pemeran di film tersebut.

Berbeda dengan Naysilla yang menggunakan pakaian produk luar, Dimas Anggara justru menggunakan pakaian Tenun Lurik yang di desain langsung oleh designer Indonesia, Edward Hutabarat.

Bersama ibunda, Lydia Kandou

Tak hanya Dimas Anggara, Lydia Kandou juga salah satu pemeran di film Inang. Tampil bersama ibunda, Naysilla juga mengungkapkan kebanggannya dengan pencapaian film yang Ia perankan, “Last night were amazing!! We had a wonderful time and guess what, @filminang was sold out when screened at CGV Sopung 6!” tulisnya.