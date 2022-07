PETENIS cantik Paula Badosa memang menjadi sorotan usai kalah oleh petenis Rumania, Simona Halep di Center Court All England Club. Pasalnya, Badosa melakukan kesalahan di poin kritis lantaran pukulan forehand yang dilesatkannya mengenai net.

Terlepas dari laga itu, Paula Badosa bukanlah petenis kemarin sore. Dia telah memenangkan tiga gelar tunggal Tur WTA dan mencapai perempat final di Prancis Terbuka 2021. Belakangan tahun itu, dia memenangkan Indian Wells Masters, turnamen WTA 1000 dan hingga Indian Wells Open pada 2021 lalu.

Selain bakatnya bermain tenis, paras cantik Paula juga menjadi sorotan. Apalagi atlet kelahiran 15 November 1997 ini kerap tampil menawan di luar lapangan. Tak percaya? Lihat saja enam potret yang telah MNC Portal Indonesia rangkum berikut ini, dikutip dari Instagram @paulabadosa.

Black outfit

Bermain ke pantai, Paula Badosa tampil seksi mengenakan swimsuit hitam dengan beberapa bagian yang transparan. Tentu saja lekuk tubuhnya langsung terekspos di kamera, tak terkecuali kulit mulusnya. Rambutnya dibiarkan terurai dengan aksesori topi untuk melengkapi outfitnya.

Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup simple look dan lipstik nude yang tak tampak pucat di wajahnya. Sambil tersenyum manis ke arah kamera, Paula Badosa sukses membuat netizen terpana!

Sexy casual outfit

Paula Badosa memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana. Kali ini dia memadukan bandeau putih dengan setelan blazer garis-garis berwarna senada. Seperti biasa, rambutnya dibiarkan tergerai dengan kesan messy untuk memberi kesan effortless sexy. Dengan wajah datar dan dan tatapan matanya yang tajam, Paula Badosa semakin hot!

Simple style

Kali ini Paula Badosa tampil simpel mengenakan kemeja biru yang sengaja terbuka dengan short pants hitam. Tentu saja kemeja tak dikancing itu membuat bikini hijau toscanya terpampang nyata. Agar lebih kece, dia pun menyematkan kacamata hitam sebagai aksesori. Sambil berpose candid di atas kapal, pesona Paula Badosa sukses mengalahkan keindahan panorama di belakangnya.

Sexy dress

Paula Badosa memang cantik paripurna. Dengan wajah pucat alias nude makeup pun pesonanya tetap membara. Apalagi rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai begitu saja. Aura keseksiannya pun menggelora dengan balutan outfitnya yang terbuka.

Ditambah lagi dengan posenya yang menaikkan satu kaki seperti ini. Dengan tatapan matanya yang tajam, Paula Badosa sukses menghipnotis pandangan publik!

Beautiful smile

Tak melulu memasang wajah fierce, Paula Badosa juga sering memamerkan keindahan dari senyum manisnya yang memesona. Di potret ini dia tampak lepas tertawa, membuat auranya terpancar sempurna.

Outfitnya simpel saja, memadukan kaus oversized yang digulung pada bagian lengan dengan celana Gucci warna coklat. Meski terlihat sederhana, potret Paula Badosa tetap saja mencuri perhatian. "Omg Ur So Beautifully Stunning Gorgeous Sexy Love To Wake Up Beside U Princess," tulis 087****.

Beautiful eyes

Selain senyumnya yang manis, mata indah Paula Badosa juga sukses membius pandangan publik. Di sini dia tampil seksi memadukan bra renda hitam dengan blazer berwarna senada. Untuk bawahannya, Paula Badosa memilih celana jeans bergaya kasual yang tampak simpel namun tetap modis.

Tidak ketinggalan, wajahnya juga dirias dengan makeup bold serta lipstik agar semakin maksimal. Kalau ditatap seperti ini, pria mana yang nggak kepincut melihatnya! "Tennis players or top model?" tulis fresh****.