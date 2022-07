TUBUH kita memang memerlukan nutrisi dan vitamin agar berfungsi dengan baik. Salah satu vitamin yang diperlukan adalah vitamin B3 untuk kesehatan tubuh. Vitamin B3 sendiri, adalah salah satu dari delapan jenis vitamin B.

Vitamin B3 sering disebut juga dengan niacin (niasin). Ada dua bentuk bahan kimia utama dari niasin, yakni asam nikotinat dan niacinamide (nicotinamide). Vitamin B3 pun diperlukan untuk menjaga sistem saraf dan kulit tetap sehat.

Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan berbagai gejala, salah satunya kulit kasar dan timbul ruam. Karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin B3 agar tidak terkena gangguan tersebut.

Lantas, apa saja fungsi vitamin B3 untuk kesehatan kita? Nah, berikut beberapa kegunaan vitamin B3 bagi tubuh, seperti dilansir dari KlikDokter, antara lain:

Meningkatkan Kadar Kolesterol Baik

Niasin dapat membantu meningkatkan kadar lemak darah dengan cara:

- Meningkatkan kolesterol HDL (baik)

- Mengurangi kolesterol LDL (jahat)

- Mengurangi kadar trigliserida

Fungsi vitamin B3 tersebut dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Menurut studi dalam Current Atherosclerosis Reports, manfaat niasin untuk jantung memerlukan dosis tinggi, biasanya sekitar 1.500 mg atau lebih, untuk mencapai kadar lemak darah yang baik.

Namun, dosis tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko efek samping atau berpotensi berbahaya. Karena itulah, niasin bukanlah pengobatan kolesterol tinggi yang utama.

Menurunkan Tekanan Darah

Salah satu peran niasin di dalam tubuh adalah melepaskan prostaglandin, yaitu bahan kimia yang dapat membantu pembuluh darah melebar, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan aliran darah. Karena kegunaannya tersebut, niacin dinilai dapat berfungsi dalam pencegahan atau penanganan untuk orang yang memiliki tekanan darah tinggi.

Studi pada 12.000 orang dewasa yang diterbitkan jurnal JAMA Network menemukan, setiap peningkatan 1 mg asupan niasin harian dinilai berpengaruh dalam penurunan risiko tekanan darah tinggi sebanyak 2 persen. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan manfaat vitamin B3 untuk tekanan darah tinggi.

Menangani Diabetes Tipe 1

Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun ketika sel tubuh mulai menyerang dan menghancurkan sel-sel pembuat insulin di pankreas. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Diabetic Medicine menunjukkan, niasin dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dan menurunkan risiko diabetes tipe 1 pada anak-anak yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit ini.

Meningkatkan Fungsi Otak

Niacin bagi otak kita berperan sebagai bagian dari koenzim nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) dan nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP). Otak membutuhkannya untuk mendapatkan energi dan berfungsi dengan baik.

Kabut otak atau bahkan masalah kejiwaan dianggap dipengaruhi oleh defisiensi atau kekurangan vitamin B3. Beberapa jenis skizofrenia dapat dibantu diobati dengan niasin. Vitamin ini membantu memperbaiki kerusakan sel-sel otak yang disebabkan oleh kekurangan niasin.

Meningkatkan Kesehatan Kulit

Niacin membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, bila digunakan baik secara oral (lewat mulut) ataupun dioleskan sebagai lotion. Tidak hanya itu, manfaat vitamin B3 juga dinilai membantu mencegah beberapa jenis kanker kulit.

Penelitian yang diterbitkan oleh The New England Journal of Medicine meneliti 300 orang yang berisiko tinggi terkena kanker kulit. Mereka diberikan 500 mg nikotinamida (jenis vitamin B3) sebanyak 2 kali sehari. Hasilnya, mereka yang mengonsumsi vitamin B3 tersebut memiliki risiko kanker kulit non-melanoma yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok lain dalam penelitian.