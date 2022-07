VIRUS penyebab infeksi Covid-19 di masih tengah bermutasi, menghadirkan subvarian terbaru. Belum tuntas subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang saat ini tengah mendominasi kasus positif di berbagai negara, sudah muncul lagi subvarian Omicron BA.2.75.

Bahkan varian BA.2.75 ini sudah sampai ke negera tetangga, Singapura. Singapura sendiri diketahui saat ini sudah melaporkan kasus BA.2.75 yang kedua.

Departemen Kesehatan Singapura, mengatakan bahwa kedua pasien positif BA.2.75 tersebut adalah kasus impor, dengan riwayat melakukan perjalanan ke India. Begitu dinyatakan positif, keduanya segera melakukan isolasi diri.

Dalam kesempatan yang sama, Depkes Singapura juga menyebut, sejauh ini belum ada bukti yang memperlihatkan varian BA.2.75 lebih parah dari varian-varian yang sebelumnya.

"Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa BA.2.75 memiliki virulensi atau tingkat keparahan yang berbeda secara substansial dibandingkan dengan pendahulunya Omicron," kata Depkes, mengutip Channel News Asia, Minggu (17/7/2022)

Sejauh ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah mengklasifikasikan BA.2.75 sebagai subvarian Omicron kategori sedang dipantau (under monitoring). Kepala ilmuwan WHO, Dr. Soumya Swaminathan menyampaikan belum ada cukup sampel untuk menilai tingkat keparahannya.

Senada dengan WHO, begitu juga Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menetapkan varian BA.2.75 sebagai varian dalam pemantauan. Ada beberapa indikasi bahwa bisa lebih menular atau terkait dengan penyakit lebih parah, tetapi buktinya lemah atau belum cukup bisa dinilai.

