KEKURANGAN vitamin B1 dapat membuat seseorang mengalami sejumlah masalah kesehatan. Lantas, berapa sih kebutuhan vitamin B1 yang harus dicukupi oleh tubuh dalam sehari?

dr. Muhammad Iqbal Ramadhan menjelaskan, fungsi vitamin B1 atau tiamin adalah sebagai mediator pengubah makanan (karbohidrat) menjadi energi, serta menjaga organ seperti saraf, jantung, dan lain-lain.

Menurut National Institutes of Health Office of Dietary Supplements, AS, dosis vitamin B1 harian (secara oral) yang direkomendasikan per hari adalah 1,2 mg untuk pria dan 1,1 mg untuk wanita di atas usia 18 tahun.

Kebutuhan vitamin B1 untuk ibu hamil dan menyusui umumnya sebanyak 1,4 mg setiap hari. Dosis sebaiknya juga perlu dikonsultasikan kepada dokter. Menurut dr. Iqbal, orang sehat tanpa kondisi medis tertentu tidak memerlukan suplemen vitamin B1. Vitamin ini bisa tercukupi melalui asupan makanan sehari-hari.

โ€œOrang sehat tanpa kondisi medis tertentu, perbanyak saja makanan-makanan yang mengandung B1 contohnya salmon, ikan tuna, daging merah seperti daging sapi, atau beberapa kacang-kacangan,โ€ saran dr. Iqbal seperti dilansir dari KlikDokter.

Sementara itu, ada beberapa orang dengan kondisi tertentu mungkin membutuhkan vitamin B1 lebih banyak, misalnya:

- Pasien kanker

- Pasien hemodialisis

- Orang yang konsumsi alkohol berlebihan

- Pasien HIV

Dampak Kekurangan Vitamin B1

Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan:

- Sakit kepala

- Kelelahan

- Sifat lekas marah

- Depresi

- Ketidaknyamanan perut

Tingkat tiamin yang sangat rendah dapat menyebabkan: - Beri-beri - Detak jantung cepat - Tekanan darah rendah (hipotensi) - Retensi cairan - Masalah pada otak Untungnya, kekurangan tiamin jarang terjadi pada orang dewasa yang sehat. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dengan kondisi medis tertentu, antara lain: - Alkoholisme - Penyakit Crohn - Anoreksia Jangan abaikan peran vitamin B1 di dalam tubuh. Makan makanan bergizi seimbang yang kaya tiamin, dan cobalah tidak memasak makanan terlalu lama untuk menjaga nutrisi sebanyak mungkin. ampai saat ini belum diketahui pasti efek samping atau bahaya kelebihan vitamin B1. Namun, kamu tetap perlu memenuhi asupannya sewajarnya. Jika ingin minum suplemen vitamin B1, pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Ikuti anjuran yang diberikan.