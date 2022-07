BIASANYA lalapan nikmat disantap dengan nasi putih, sambal, dan ikan asin. Selain bagus untuk kesehatan, ternyata ada beberapa jenis lalapan penurun kolesterol tinggi lho.

Kolesterol sendiri merupakan zat lilin yang ditemukan di tubuh Anda dan produk hewani seperti daging, telur, dan susu. Beberapa orang yang memiliki masalah kolesterol, pasti menurunkan kadar kolesterolnya dengan mengonsumsi beberapa lalapan.

Penasaran lalapan apa saja yang dapat menurunkan kolesterol tinggi? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (19/7/2022).

1. Kol atau Kubis

Kol atau kubis memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kandungan gas yang tinggi, namun kol atau kubis bagus untuk melancarkan pencernaan dan metabolisme tubuh. Selain itu sayuran ini juga memiliki kandungan sulforafan, iberin, histidin dan Cyano Hidroksi Butena (CBH) yang dapat menurunkan kolesterol.

2. Selada air





Selada air memiliki rasa yang renyah dan segar. Selain ditemukan di makanan Sunda, selada air juga sering ditemukan di rumah makan all you can eat yang dimakan berbarengan dengan daging barbeque.

Selada air mengandung antioksidan, vitamin C, gluconasturtiin, vitamin K dan vitamin A yang dapat melawan perkembangan sel kanker. Selada air juga dapat membantu menurunkan berat badan lho.

3. Terong

Terong salah satu lalapan yang jadi favorit banyak orang. Selain memiliki rasa yang lezat, terong juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Terong juga sering digunakan sebagai obat alami untuk meningkatkan HDL atau kolesterol baik.

4. Kale Lalapan lain yang dapat mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh adalah kale. Kale mengandung banyak vitamin dan lutein yang bagus untuk tubuh. 5. Buncis Dan yang terakhir ada buncis. Selain dijadikan lalapan, buncis juga biasa diolah menjadi tumisan yang memiliki rasa yang lezat. Bukan sekedar sayuran biasa, buncis juga memiliki banyak manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kandungan serat pada buncis juga bagus untuk pencernaan.