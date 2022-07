DIAN Sastro belakangan ini sedang suka sekali mengenakan kebaya. Foto-foto di Instagram pribadinya banyak yang memperlihatkan dia mengenakan beberapa jenis kebaya yang terkesan klasik.

Belum lama ini Dian Sastro mengenakan kebaya putih dengan selendang ungu plus bros emas di dada kirinya. Kebaya putih tersebut dia kenakan walau di rumah saja. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari akun Instagram pribadinya @therealdisastr, Selasa (19/7/2022).

Super pretty

Tampilan Dian Sastro berkebaya bisa sekali jadi referensi Anda. Ia memadukan kebaya putih bergaya Kartini dengan kain batik coklat muda. Tak ada kain yang melilit di pinggang sebagai aksen pelengkap kebaya pada umumnya.

Meski begitu, dia terlihat super pretty karena riasan wajah dan rambutnya mengimbangi busana yang dikenakan. Tak hanya itu aksesori berupa handbag mungil dan kitten heels hitam menyempurnakan semuanya.

BACA JUGA : Tips Dian Sastro Berkebaya Tetap Terlihat Keren dan Modern, Wajib Dicoba!

Style rambut bergaya vintage

Bicara soal rambut, Dian Sastro membuat style unik bergaya vintage di rambutnya. Meski tidak disanggul, itu tetap terlihat cocok dengan kebayanya, ya. Nah, soal makeup dia tampil super percaya diri dengan flawless look. As simple as that!

BACA JUGA : Dian Sastro Pamer Kulit Eksotis, Netizen: Cantik Tanpa Pengawet

Bersiap ke Citayam Fashion Week!

Tahukah Anda kalau tampilan Dian Sastro berkebaya ini usut punya usut demi melancarkan niatnya untuk bisa ke Dukuh Atas buat nonton Citayam Fashion Week. Percaya enggak? Hal itu disampaikan Dian di keterangan fotonya.

"Kalau ada yang nanya mau kemana sih dandan begini? Saya akan jawab: mau ke Dukuh Atas, nonton Fashion Week," tulis Dian, dikutip MNC Portal, Selasa (19/7/2022).

Di atas keterangan itu, Dian Sastro coba menjelaskan betapa pentingnya kebaya di sosial masyarakat. Ia berharap sekali kebaya bukan hanya sekadar busana kondangan, tapi memang jadi pakaian 'normal' yang bisa dipakai untuk aktivitas harian.

"Outfit wajib kick off meeting 2022. Mari kita asosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan integritas, bukan hanya seragam kondangan, bukan hanya sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan semata," kata Dian. "Dengan segala kandungan pemahaman tentang asal usul diri kita, berikut segala imajinasi kolektif tentang kemana arah yang kita tuju. Ini diri kita. Sekarang. Bukan hanya masa lalu," tambahnya. Banjir pujian dari Raisa hingga Dokter Reisa Melihat Dian Sastro berkebaya di rumah, Raisa bahkan sampai memujinya. "Haaaahhhh gelaaa," katanya sakit terpananya. Begitu juga dengan Olla Ramlan, "Dian cantik banget." Sementara itu, Dokter Reisa Broto Asmoro tampaknya setuju dengan konsep pemikiran Dian yang menganggap kebaya bukan hanya pakaian kondangan. "Wah setuju," ungkapnya. So, bagaimana nih menurut Anda tampilan Dian Sastro berkebaya di rumah dan siap-siap ke Citayam Fashion Week?