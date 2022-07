PENAMPILAN Maria Vania tak pernah lepas dari perhatian netizen. Termasuk kala santai ngopi cantik baru-baru ini.

"Kopi pisange mas," kata Maria Vania pada caption unggahan fotonya di Instagram.

Presenter berusia 31 tahun itu terlihat cantik duduk di kursi anyaman. Sembari menikmati pisang goreng dan memegang cangkir besar, Vania berpose menatap kamera.

Maria Vania tampil dengan gaya simpel, mengenakan tanktop biru dan celana jeans. Aksesoris jam tangan warna hitam sebagai pelengkap gayanya yang makin kece.

Meski simpel, penampilan Maria Vania tetap terlihat seksi. Terutama karena tanktop memiliki potongan cukup rendah.

Selain itu, tanktop ketat membentuk lekuk tubuh Maria Vania yang body goals. Alhasil, Maria Vania tetap seksi dan membuat netizen salah fokus alias salfok!

Unggahan fotonya pun dibanjiri komentar dari netizen. Seperti apa cuitan netize kali ini di kolom komentar?

"Cantik banget si ka😍😍❀️❀️," puji @bella.zah***

"BEAUTIFUL AND SEXY😍😍😍😍❀️❀️❀️❀️❀️," kata @candyphi***

"Nyicipi kopi manis mbakkeeevaniaaπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ€­πŸ™πŸ‘πŸ‘β˜•β˜•β˜•," sambung @budirahar***

"Your so sexy my lady....😍😍😍," ujar @wadidaw_wa***

"Harga pisang bakalan naik,, πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," celetuk @jzay_zha***

(hel)