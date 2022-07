SUBVARIAN terbaru Omicron, BA.2.75 tengah jadi buah bibir belakangan ini. Apalagi, tiga kasusnya dilaporkan Kementerian Kesehatan baru saja masuk ke Indonesia.

Dalam berbagai pemberitaan, varian BA.2.75 yang pertama kali teridentifikasi di India tersebut meski tidak resmi, tapi familiar juga disebut dengan nama 'Centaurus'.

Lantas apa sih sebetulnya arti dari Centaurus tersebut? Nah, mengutip laporan Gulf News, Rabu (20/7/2022) nama 'Centaurus' diberikan untuk varian BA.2.75 secara tidak langsung.

Awalnya diciptakan oleh seorang komentator soal Covid-19 amatiran bernama Xabier Ostale di Twitter, lalu media-media menggunakan nama tersebut dan semakin menyebarlah julukan tersebut di jagat maya.Â

Dalam mitologi Yunani, Centaurus mewakili centaur atau makhluk setengah manusia setengah kuda. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan 'Centaurus' itu berasal dari Proxima Centauri (bagian dari konstelasi bintang tiga Centauri) yakni bintang yang paling dekat dengan bumi.

Sebagai informasi, sejauh ini Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun tidak memberikan nama khusus untuk subvarian Omicron yang disebut-sebut punya kekuatan menyebar hingga 9 kali lipat dari BA.5 tersebut. WHO hanya mengkategorikan BA.2.75 sebagai Variant of Concern Lineage Under Monitoring karena kasusnya semakin hari semakin bertambah.

Saat ini, negara-negara yang melaporkan kasus BA.2.75 antara lain India, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Belanda, dan Indonesia.