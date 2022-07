PECINTA fashion Tanah Air pasti sudah tidak asing dengan nama Ayla Dimitri. Ya, ia memang sudah terkenal sejak lama di dunia fesyen, sebagai salah satu sosok content creator ternama.

Selalu terlihat modis setiap saat, tapi uniknya Ayla mengaku tidak punya gaya berpakaian khusus. Ayla cukup random dan santai untuk urusan memilih gaya pakaian.

“Kalau mau dijelaskan dengan kata-kata mungkin aku sedikit sporty, boyish, somewhere in between feminin dan maskulin. Bingung juga definisikannya gimana. Yang pasti aku pakai yang aku suka,” ujar Ayla.

Sebagai penggiat dan penikmat fesyen, Ayla punya trik tersendiri dalam mix and match busana. Menurut Ayla, ada beberapa fashion item yang perlu dimiliki supaya Buddies bisa terlihat tampil gaya.

Salah satunya adalah kemeja putih oversized. Ayla mengatakan kemeja jenis ini gampang banget untuk di-mix and match.

“Kemeja putih oversized bisa dijadikan mini dress, atasan, atau luaran,” kata Ayla.

Selanjutnya, celana jeans juga jadi outfit yang wajib dimiliki. Tujuannya, supaya mudah dipadu padankan, Ayla menyarankan untuk pilih blue denim berpotongan loose.

Satu lagi nih yang perlu kamu punya, oversized blazer. Fashion item ini bisa mengubah penampilanmu seketika loh!

“Oversized blazer bisa dipadukan dengan dress, bralette, celana jeans, rok, apapun,” imbuh Ayla.

Selain outfit, aksesoris juga tak kalah penting bisa membuat penampilan kamu menonjol. Menurut Ayla, Anda perlu punya anting dan kalung dengan desain klasik yang bisa dipakai dalam waktu lama. "Pilih anting kecil menggantung warna gold atau silver. Kalau kalung, sebaiknya punya yang model choker dan pendant berlayer," jelas Ayla. Bagaimana dengan sepatu? Well, ternyata Anda tak perlu koleksi terlalu banyak sepatu untuk tampil keren. Bagi Ayla, cukup dua jenis sepatu basic yang bisa jadi penyelamat gaya, yaitu sepasang sneakers putih dan high heels klasik warna hitam. "Sneakers putih cocok dengan gaya pakaian apapun. Sedangkan pointy high heels hitam bisa meningkatkan level tampilan kamu. Walaupun kamu hanya pakai jeans dan kaos, look kamu bisa berubah setelah memakai black high heels," pungkasnya. Terakhir, jangan lupa pakai tas berukuran kecil atau medium untuk melengkapi penampilanmu. Simple kan? Selamat mix and match ya Buddies!