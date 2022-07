KULINER Indonesia memang memiliki banyak cita rasa yang menarik. Tidak jarang, kuliner Indonesia disukai tidak hanya masyarakat dalam negeri tapi juga luar negeri.

Salah satunya adalah makanan khas Jawa Timur, Kue Putu. Kudapan tradisional asal Indonesia ini sangat digemari dan masih eksis keberadaannya. Karena kelezatan dan cita rasanya yang khas, kue putu masuk ke dalam kategori cemilan terenak oleh Taste Atlas.

Berwarna hijau manis berbentuk seperti tabung, kue putu berisi gula jawa, dibalut dengan parutan kelapa, dan tepung beras butiran kasar. Kue ini terbuat dari tepung beras yang kemudian dimasukkan dan dimasak ke dalam cetakan bambu.

Makanan khas dari Jawa Timur ini akan mudah Anda temui saat matahari mulai terbenam hingga larut malam. Kue puti ini biasanya dijajankan oleh para pedagang dengan menggunakan sepeda dengan suara melengking gerobak kue putu yang sangat khas. Bunyi tersebut berasal dari uap yang dihasilkan oleh proses memasaknya.

Rasa dan kelezatan dari kue ini tidak perlu diragukan lagi. Salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia ini baru-baru ini bahkan masuk dalam 100 Most Popular Cakes in the World dan 100 Best Rated Cakes in the World yang dibuat oleh Taste Atlas.

Kue putu berada di peringkat 86 dalam 100 Most Popular Cakes in the World, dan 52 untuk 100 Best Rated Cakes in the World.

