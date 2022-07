PENAMPILAN Kim Kardashian sukses mencuri perhatian publik saat hadir di gelaran Met Gala 2022 belum lama ini.

Kim hadir dalam balutan gaun ikonik milik Marilyn Monroe, ‘Happy Birthday Mr. President’. Demi bisa mengenakan gaun ikonik dan seksi tersebut, Kim ternyata melakukan diet ketat dan berhasil menurunkan 7 kilogram hanya dalam kurun waktu tiga pekan.

Siapa sangka Kim harus membayar mahal penampilan spektakulernya tersebut. Pasalnya, seperti dikutip dari Indian Express, Rabu (20/7/2022) Kim mengaku mengidap psoriatic arthritis atau radang sendi psoriatik akibat diet ketat tersebut.

Dalam wawancara untuk majalah Allure, bintang Keeping Up With The Kardashians tersebut mengungkapkan kalai diet ketat yang ia jalani selama tiga minggu ialah diet ketat tanpa gula dan karbohidrat dan juga mengonsumsi daging asli. Padahal sebelumnya, Kim sudah selama bertahun-tahun menjalani diet nabati (plant-based).

“Psoriasis menyerang tubuh dan saya menderita psoriatic arthritis, jadi saya tidak bisa menggerakkan tangan saya,” kata Kim.

Mengalami radang sendi psoriatik, mantan istri Kanye West itu pergi berobat ke rheumatologist yang dan mengonsumsi steroid. Kim mengaku, ia merasa panik saat tahu dirinya mengidap psoriatic arthritis. Sampai akhirnya ia memangkas daging dari menu makanannya, barulah ia bisa kembali tenang. Sakit yang dialami oleh Kim adalah radang sendi yang dialami oleh pasien psoriasis ( penyakit kulit yang menyebabkan ruam, gatal, dan kulit bersisik). Ahli Bedah Ortopedi, Dr. Ankit Batra dari Rumah Sakit Sharda menyebutkan sekitar 30 oang dengan psoriasis, pasti juga mengalami radang sendi psoriatik. BACA JUGA: Ruben Onsu Idap Empty Sella Syndrome, Kebanyakan Penderita Alami Sakit kepala Kronis BACA JUGA:5 Bahan Alami untuk Jaga Imunitas Tetap Kuat, Tak Mudah Jatuh Sakit! “Dalam kebanyakan kasus, psoriasis terjadi terlebih dahulu sebelum radang sendi psoriatik. Sekitar 30 persen orang dengan psoriasis, biasanya mengalami radang sendi. Radang sendi psoriatik jarang terlihat pada orang yang tidak menderita psoriasis,” kata Dr. Ankit Gejala radang sendi psoriatis sendiri, salah satunya seperti yang dialami oleh Kim yakni gerakan jari tangan dan kaki terasa kaku, ditambah dengan jari yang membengkak. Selain itu, perubahan pada kuku juga diketahui jadi gejala paling umum dari psoriatic arthritis ini.