CITAYAM Fashion Week jadi sorotan utama publik di media sosial saat ini. Tempat kumpul remaja dari banyak wilayah itu kini viral dan digunakan beberapa figur publik untuk ikutan eksis.

Ya, berdasar pantauan MNC Portal sudah ada lima figur publik yang menjajal arena Citayam Fashion Week. Mereka bukan hanya model profesional tapi juga pejabat. Mulai dari Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga Paula Verhoeven. Berikut ulasan selengkapnya:

1. Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta itu ternyata tidak mau melewatkan momen viral Citayam Fashion Week. Tak sendirian, Anies menggandeng Duta Besar Uni Eropa untuk berjalan bak model profesional di zebra cross viral tersebut.

Anies memilih mengenakan tampilan formal dengan suit hitam dipadukan kemeja putih dan dasi merah. Senyum merekah Anies mengisyaratkan kebahagiaan dia bisa berlenggok di Citayam Fashion Week.

2. Valerie dan Veronika Twins

Model kembar yang namanya melambung berkat ajang Asia's Next Top Model ini pun tak mau kelewatan untuk unjuk gigi catwalk di Citayam Fashion Week.

Sudah biasa berlenggak-lenggok di catwalk, Valerie maupun Verinoka berhasil menaklukkan zebra cross tersebut dengan cukup mudah. Tampilan keduanya terbilang casual tapi stylingnya patut diacungi jempol.

3. Ridwan Kamil

Bukan hanya Anies Baswedan yang menjajal Citayam Fashion Week. Pejabat lain yang juga ingin merasakan euforia suasana viral kawasan Dukuh Atas tersebut adalah Ridwan Kamil.

Kang Ridwan terbilang berhasil tampil stunning di Citayam Fashion Week. Dia memilih gaya semi-formal dengan blazer dan celana warna senada. Dipadukan dengan t-shirt putih, sneakers putih, kacamata, dan topi fedora membuat gayanya kekinian sekali. So fun!

4. Jolie INTM

Jolie Indonesia's Next Top Model (INTM) pun terpantau memperlihatkan kebolehannya tampil di Citayam Fashion Week. Model yang dikenal penuh dengan drama tersebut berhasil menghipnotis banyak mata dengan tampilan edgy-nya. So young and wild!

5. Paula Verhoeven

Dan, yang tak boleh ketinggalan adalah Paula Verhoeven. Model profesional ini pun menjajal kemeriahan Citayam Fashion Week. Ia bahkan menggandeng Bonge, salah seorang ikon dari Citayam Fashion Week, untuk catwalk bersama.

Paula tampil dengan gaya all-black outfit dengan aksen glitter long sleeve yang dikenakan secara layering. Cara jalannya juara banget sih!

So, siapa nih jagoan Anda dari 5 public figure yang ikutan catwalk di Citayam Fashion Week?