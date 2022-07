DUCHESS of Sussex, Meghan Markle tertangkap kamera telah menambah koleksi perhiasan mewahnya baru-baru ini.

Ya, dalam trip ke New York pada pekan ini, Meghan terlihat mengenakan dua cincin berlian. Cincin berlian ini juga sebelumnya terlihat dipakai Meghan saat menghadiri acara Trooping the Colour dan the Invictus Games pada April 2022.

Bukan sembarang cincin berlian, ternyata dua pinky ring milik Meghan ini memiliki arti mendalam terkait semangat kaum perempuan dan pemberdayaan kaum perempuan di bidang olahraga.

Mengutip Page Six, Kamis (21/7/2022) cincin berlian baru Meghan ini adalah โ€œ1972 Tennis Pinky Ringโ€ koleksi keluaran brand perhiasan berbasis di New York, Shiffon yang dirancang khusus untuk menghormati peringatan 50 tahun Title IX, kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai hak sipil dan membuka jalan bagi kesetaraan perempuan dalam bidang olahraga.





(Foto: Shiffon)

Bentuk cincin 1972 Tennis Pinky ini sendiri terinspirasi oleh desain gelang tenis ikonik yang dipopulerkan oleh Chris Evert pada 1970-an. Olahraga tenis juga merupakan cabang olahraga pertama yang menawarkan gaji yang sama untuk pria dan wanita. Brand Shiffon, diketahui menyumbangkan 19,72 persen keuntungan dari penjualan cincin ke program amal Women in Sports Investment Fund yang segera akan diluncurkan. Cincin berlian cantik dan mewah ini hadir dengan pilihan taburan emas putih, mawar dan emas putih 14 dan 18 karat. Dibanderol seharga mulai dari USD2580 hingga USD2800 atau sekira Rp38,8 juta sampai kurang lebih Rp42,1 juta per piece dan harus dibeli dengan sistem pre-order. ย BACA JUGA:Ngopi Cantik, Gaya Maria Vania Ngemut Pisang Goreng Bikin Netizen Salfok! BACA JUGA:7 Potret Riri Febriana, Mantan Aktris Cilik Antagonis yang Kini Makin Cantik!