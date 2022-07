PENYANYI kawakan Ari Lasso dinyatakan sembuh dari kanker. Meski sudah terbebas dari penyakit mematikan tersebut, penyanyi legendaris tersebut masih harus menjalani beberapa pemeriksaan medis lanjutan seperti yang terbaru PET Scan.

Tindakan pemeriksaan PET Scan dilakukan Ari Lasso di RS Siloam Jakarta. Dokter menyampaikan bahwa hasil tes sangat baik dan ini membuat Ari Lasso tak henti-hentinya bersyukur.

"Puji Tuhan. PET Scan pagi ini berjalan lancar dan hasilnya bagus. Cuma bisa bersyukur untuk anugerah ini. Terima kasih untuk doa teman-teman dan kalian semua, ya. Terima kasih. Terima kasih dok @stevanus_adrianto yang manis dan ganteng," ujar Ari Lasso.

"Untuk semua teman-teman yang sedang berjuang, fighting cancer, doa saya tetap semangat dan jangan pernah kehilangan harapan. May the force with you always," kata Ari Lasso di unggahan Instagramnya.

Di sisi lain, banyak dari masyarakat kemudian penasaran apa itu PET Scan? Kenapa orang yang sudah sembuh dari kanker tetap harus menjalani pemeriksaan tersebut? Tujuannya untuk apa?

PET Scan sendiri adalah positron emission tomography yang merupakan jenis tes pencitraan menggunakan glukosa radioaktif. Tes ini dikerjakan untuk mendeteksi di mana sel kanker mungkin berada di dalam tubuh.

PET Scan direkomendasikan karena sel kanker itu mengonsumsi lebih banyak glukosa daripada sel normal. Jadi, dengan tes ini yang mana tubuh pasien akan disuntikkan sejumlah glukosa ke pembuluh darah, akan terbaca kemungkinan adanya sel kanker di dalam tubuh.

Ari Lasso memerlukan tes PET Scan ini untuk memastikan sekali lagi apakah masih ada sel kanker yang bersarang di dalam tubuhnya atau tidak. Jika masih ada, pencitraan akan memperlihatkan keberadaan sel kanker tersebut. Tapi, perlu diketahui bahwa sebelum melakukan PET Scan, seseorang akan menjalani pemeriksaan fisik dan menanyakan riwayat kesehatan. Diperlukan juga tes laboratorium yang melibatkan darah, urin, atau cairan tubuh lainnya. "PET Scan cukup spesifik membaca keberadaan sel kanker. Beda dengan tes lain yang mungkin membaca keberadaan peradangan dalam tubuh tapi tidak semua radang itu akibat kanker," terang laman Very Well Health, dikutip MNC Portal, Kamis (21/7/2022). "Pada kasus kanker yang sudah dinyatakan sembuh, PET Scan diperlukan untuk menilai apakah ada potensi kekambuhan kanker atau tidak di dalam tubuh penyintas," tambah laporan itu. Itu juga yang dikerjakan pada kasus Ari Lasso. Tim dokter merekomendasikan sang penyanyi itu melakukan PET Scan untuk melihat apakah ada potensi kekambuhan atau tidak. Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas, ternyata hasilnya baik dan ini mungkin berarti kecil kemungkinan Ari Lasso mengalami kekambuhan kanker.