5 GAYA rambut Nita Gunawan selalu melengkapi gayanya yang modis nan seksi. Nama Nita Gunawan memang mencuat setelah disebut sebagai selingkuhan Raffi Ahmad.

Terlepas dari isu tersebut, wanita asal Kudus, Jawa Tengah ini memang memiliki paras yang cantik, bahkan disebut-sebut mirip penyanyi Agnez Mo. Sepanjang meniti karier, Nita Gunawan rupanya cukup sering gonta-ganti gaya rambut.

Dengan paras cantik nan menawan ala gadis Jawa, tentu saja gaya rambut apapun selalu terlihat cocok di wajahnya. Tak percaya? Lihat saja lima potretnya berikut ini, sebagaimana MNC Portal himpun dari Instagram @nitagunawan09, Kamis (21/7/2022).

1. Ponytail

Nita Gunawan tampil cantik dengan gaya rambut praktis ponytail alias kuncir kuda. Ya, gaya rambut yang tinggi tanpa poni ini membuat paras cantiknya terpampang nyata. Apalagi Nita sedang tertawa lepas di potret ini. Matanya yang ikut menyipit membuatnya tampak semakin menggemaskan. Didukung outfitnya yang warna-warni, aura keceriaan pun bersinar terang dari penampilan Nita. Super cute! "Senyum nya bahagia beautiful," tulis mach****. "The real Agnes Monica versi jowo ," tulis rif****

2. Kepang dua

Kali ini Nita Gunawan tampil imut bak anak muda dengan gaya rambut kepang dua. Outfit yang dipilih pun bermotif warna-warni, membuatnya tampak lebih fresh dan awet muda. Dia sengaja menyisakan juntaian poni di kedua sisi untuk mempermanis penampilannya. Tak ketinggalan, wajahnya dipulas dengan makeup simple look dan lipstik pink agar lebih maksimal. Sambil berpose candid dan melemparkan tatapan tajam, Nita Gunawan sukses membuat netizen terpana. "Cantik alami," tulis rad****.

3. Ponytail curly

Gaya rambut ponytail memang kerap dipilih wanita untuk menata rambut menjadi cantik, tak terkecuali Nita Gunawan. Gaya rambut ini terbilang praktis dan bisa memberi kesan rapi yang manis dalam sehari-hari. Berbeda dengan ponytail sebelumnya, di sini Nita memberi sentuhan curly blow pada ujung rambutnya agar lebih stylish. Aksesori kacamata pun turut dipakai, dipadukan dengan kemeja bergambar unik ala spy agent agar lebih maksimal. "Kerennnn abiisss," tulis vin****.

4. Rambut lurus belah tengah

Kali ini Nita Gunawan membiarkan rambut lurusnya terurai dengan belah tengah. Model rambut ini membuat ilusi wajahnya terlihat lebih tegas dan proporsional di kamera. Agar lebih maksimal, Nita juga merias wajahnya dengan makeup natural look yang tampak glowing saat terkena cahaya. Bulu mata lentik dan alis yang on fleek pun semakin menyempurnakan penampilannya.

Dalam balutan tank top hitam bertali tipis ini, Nita Gunawan terlihat begitu seksi. Apalagi, dia melemparkan tatapan tajam yang terkesan menggoda. Kalau ditatap mendalam oleh wanita cantik seperti ini, pria mana yang nggak kepincut melihatnya? "Always looking very beautiful and gorgeous lady," tulis nick****.

5. Cepol simpel





Nita Gunawan tampak begitu menawan mengenakan setelan outfit rajut bernuansa coklat muda. Penampilannya sedikit terkesan seksi karena area dada dan perut rampingnya terpampang nyata di kamera. Apalagi dipadukan dengan gaya rambut low bun alias cepol rendah. Tulang selangka dan leher indahnya pun langsung terekspos di kamera. Didukung teriknya cahaya matahari, aura keseksian Nita pun semakin membara! "Mirip agnes mo," tulis bak****.