Aktivitas yang padat bukan alasan perempuan tak tampil bersih dan wangi. Tentu saat ingin ke kantor atau kuliah penampilan jadi hal yang utama. Penampilan bukan hanya sekedar fesyen, tetapi perawatan diri juga penting.

Tanpa disadari memang merawat diri itu jadi bagian kehidupan dari perempuan. Mulai dari perawatan rambut, perawatan tubuh, hingga perawatan kulit. Salah satu yang paling penting membuat tubuh tetap wangi adalah parfum.

Benda kecil ini tak pernah luput di tas para kaum hawa. Ya, para perempuan tentu senang jika dirinya wangi sepanjang hari. Apalagi di tengah aktivitas yang padat dan bertemu orang, seringkali wangi tubuh menjadi tolak ukur sebuah kepercayaan diri.

Makin berkembangnya zaman, semakin banyak pula varian wangi yang dikemas ke dalam botol dan dilabeli sebagai parfum. Harganya pun variatif, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan. Ditambah lagi, botol-botol parfum juga menggemaskan, hingga layak untuk dikoleksi.

Salah satu merek yang sudah dikenal luas oleh para wanita Indonesia adalah The Body Shop. Merek perawatan tubuh ini juga menawarkan bermacam wangi yang segar dan lembut. The Body Shop Indonesia pertama kali membuka gerainya di Pondok Indah Mall pada 12 Desember 1992.

Sejak saat itu, brand asal Inggris ini semakin melebarkan sayap membuka gerai hampir di seluruh mall di kota-kota besar Indonesia. The Body Shop terkenal dengan bahan baku alami yang digunakan untuk seluruh produk perawatan tubuhnya. Produknya pun sudah dipasarkan kurang lebih ke 61 negara di dunia.

Yang paling penting produk The Body Shop jelas aman tanpa kandungan kimia berbahaya sehingga tak akan berisiko untuk ibu hamil dan sedang menyusui. Oleh sebab itu, The Body Shop Parfum menjadi produk yang digemari oleh para wanita.

The Body Shop White Musk salah satu varian wangi yang sensual dan memiliki aroma yang khas. White Musk mengandung cruelty-free synthetic musk yang dicampur dengan aroma floral dari lily of the valley dan jasmine. White Musk juga diformulasikan dengan kandungan less allergen dan bersertifikasi vegan, serta kemasan produk The Body Shop juga recyclable lho!

The Body Shop menawarkan beberapa jenis parfum yang memiliki aroma White Musk, di antaranya body mist, eau de toilette, dan eau de parfum. Parfum dari The Body Shop pastinya bikin kamu makin percaya diri menjalani hari, apalagi dengan aroma White Musk yang lembut menemani aktivitasmu sepanjang hari.

Rangkaian fragrance The Body Shop diperkaya kandungan Community Fair Trade organic alcohol yang diambil dari sugarcane yang tumbuh di Sao Paolo, Brasil. Jika kamu memilih eau de parfum, maka kamu akan merasakan aroma yang akan tahan hingga 6-8 jam.

Kemasan botol yang minimalis dan cantik-cantik ini tentunya membuatmu semakin tergoda dan ingin mengoleksinya. Kamu juga bisa mendapatkan produk-produk perawatan tubuh The Body Shop lainnya di Tokopedia. Berbagai varian aroma pun bisa kamu pilih sesuai seleramu.

