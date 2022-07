ANAK dari pasangan artis Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, Naysila Mirdad memang tengah mencuri perhatian netizen. Meskipun belakangan jarang muncul di televisi, tapi artis cantik ini memang kerap membagikan kegiatannya di akun Instagram.

Naysila Mirdad pun terpantau membagikan foto tengah berada di Korea. Dia pun tampil menggunakan dress dari rumah mode Maison Met, jenama yang dipimpin Mety Choa, desainer lokal yang namanya di dunia fashion sudah tak usah diragukan lagi.

Couture dress yang dikenakan Naysila Mirdad menonjolkan sisi feminin namun strong. Hal itu terbaca dari structure dress yang tegas dan permainan aksen high slit di bagian kaki kanan, memungkinkan pemakainya memperlihatkan kaki jenjangnya.

Nay, sapaan akrabnya, cukup berhasil menaklukkan dress bertekstur tersebut. Kesan kalem dan manis Nay terkamuflase dengan indahnya di balik dress tersebut. Kini Nay malah terlihat strong dan stunning in the same way. Dress berwarna nude tersebut dipadukan dengan kitten heels warna senada memberi kesan kalem namun tetap 'agresif'.

Tak banyak aksesori yang dibutuhkan Nay untuk melengkapi tampilannya, karena begitu saja sudah teramat cantik. Nay hanya mengenakan anting kecil untuk memberi kesan pretty di tampilannya itu. Rambutnya dibiarkan terurai belah tengah dengan telinga tetap terlihat keduanya.

(mrt)