MESKI hampir semua orang familiar dengan skincare, tapi masih banyak dari mereka yang belum mengetahui pentingnya menggunakan produk perawatan wajah ini guna mendapatkan kulit yang cantik dan sehat.

Skincare merupakan rangkaian dari produk perawatan kulit yang secara basic terdiri dari cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Tujuannya adalah untuk membersihkan, melembapkan, serta melindungi dan apabila ada kendala tertentu bisa menambahkan serum, toner, dan krim sesuai kebutuhan kulit.

Berikut adalah 5 alasan penting mengapa Anda harus menggunakan skincare pada wajah.



Membersihkan Kulit

Beraktivitas di luar rumah atau dalam rumah, membuat kita tidak luput dari kotoran, minyak, debu, dan polusi yang menempel di tubuh terutama kulit wajah. Hal ini dapat menyebabkan wajah menjadi kotor dan rentan membuat pori-pori tersumbat, jika dibiarkan bisa membuat komedo dan munculnya jerawat.

Untuk membersihkan kulit wajah Anda bisa menggunakan cleanser atau facial wash. Ada berbagai macam bentuk, mulai dari facial foam, facial gel, cleansing oil, cleansing balm, micellar water, hingga cleansing milk dan lain sebagainya.

Membuat Kulit Menjadi Lembap dan Kenyal

Dengan penggunaan skincare secara rutin, kulit akan terasa lembap, kenyal dan lembut. Beragam kandungan yang terdapat di dalam skincare membantu menutrisi kulit wajah, salah satunya kolagen. Kolagen memiliki peran penting untuk menjaga elastisitas kulit yang membuat kulit menjadi lebih muda, kenyal, dan juga lembut.

Fakta yang perlu Anda ketahui adalah pada malam hari, yaitu sekitar pukul 1-3 dini hari, kulit akan melakukan peremajaan atau biasa dikenal sebagai regenerasi. Apabila Anda memakai skincare pada malam hari seperti serum dan night cream, maka Anda turut andil dalam membantu proses regenerasi itu.

Menunda Munculnya Kerutan dan Garis Halus

Di saat memasuki usia 20-an hingga 30-an, Anda pasti ingin terlihat lebih muda, termasuk dalam urusan kesehatan kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit akan kehilangan kekuatan dan elastisitasnya. Agar tetap kencang, penting untuk meremajakan kulit dengan menggunakan rangkaian skincare yang tepat sejak dini. Anda bisa memperlambat proses penuaan secara signifikan dengan rutinitas perawatan kulit yang tepat.

Menutrisi Kulit

Sinar matahari, asap rokok, polusi, dan udara kotor sangatlah berbahaya untuk kulit wajah. Jika paparan di wajah tersebut tidak dibersihkan dan dirawat dengan baik, maka hal ini akan sangat berbahaya. Dampaknya mungkin memang tidak secara langsung terlihat, tetapi baru akan terlihat di masa yang akan datang.

Anda akan mengalami masalah kulit jika tidak merawatnya sejak dini. Merawat wajah dengan skincare sejak dini dapat menutrisi kulit setelah seharian beraktivitas. Dengan perawatan yang tepat, kulit akan menjadi sehat dan terawat karena kandungan yang terdapat di dalam skincare.

Menyehatkan Kulit

Untuk Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan selama seharian penuh, penggunaan skincare yang lengkap tidak boleh sampai terlewatkan. Karena dampak dari sinar UV serta polusi udara yang kotor sangat membahayakan kesehatan kulit Anda.

Dengan rutin menggunakan skincare, kulit akan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga kelembapannya pun tetap terjaga dengan aman. Tidak hanya untuk yang banyak beraktivitas di luar ruangan, skincare juga sangat dibutuhkan di mana pun Anda berada. Anda menginginkan kulit yang sehat? Yuk, gunakan skincare secara rutin!

(mrt)