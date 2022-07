NIA Ramadhani dan keluarga terpantau sedang menikmati momen liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di momen itu, Nia Ramadhani lebih sering tampil terbuka, mungkin cuacanya panas dan ada di lokasi yang tidak masalah mengenakan pakaian seksi.

Beberapa konten media sosial dibagikannya di Instagram maupun TikTok. Namun, yang cukup menyita perhatian adalah video-video Nia Ramadhani di TikTok. Dia membuat konten joget bersama Gitajanu Permana dan sahabatnya yang lain.

Satu video cukup viral di TikTok. Momen itu adalah saat Nia joget di pinggir pink beach. Bisa dilihat, Nia tampil percaya diri dan tentu saja happy bersenang-senang dengan sahabatnya mengenakan tanktop hijau army dipadukan dengan rok pendek rajut berwarna krem.

Perpaduan style Nia Ramadhani ini membuat dirinya terlihat seperti ABG ranum yang lagi centil-centilnya. Apalagi tubuh Nia pun terjaga dengan baik, sehingga wajar saja kalau banyak netizen yang memuji kecantikan Nia Ramadhan.

"One more from pink beach," tulisnya di keterangan video yang sudah disukai nyaris 7 ribu pengguna TikTok. Komen yang masuk pun kebanyakan memuji Nia Ramadhani. "Cantik banget ini," kata Sabrina Tan.

BACA JUGA :Â Potret Seksinya Nia Ramadhani Pakai Dress Belahan Tinggi

Sementara itu, kalau kita lihat konten Instagram Nia Ramadhani, dia pun membagikan beberapa foto dan cuplikan video di Instastory. Di situ terlihat Nia hanya mengenakan bra hitam dipadukan dengan high waist underpants warna senada.

BACA JUGA :Â 4 Potret Cantik Nia Ramadhani bak Bidadari Mendarat di Bumi, Foto Lampau Bikin Terpukau!

Lalu, ada juga video Nia bermain kayak boat bersama Gitajanu. Di momen itu, Nia terlihat mengenakan spaghetti strap top hitam dipadukan dengan kacamata white framme kekinian. Sementara itu, Gitajanu mengenakan bra biru pastel terang dan kacamata hitam tidak dilupakan.

So, itu dia gaya centil Nia Ramadhani saat berlibur di Labuan Bajo. Menurut Anda bagaimana tampilan ibu dari tiga anak tersebut?

(hel)