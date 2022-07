PENAMPILAN Maria Vania rasanya tak pernah gagal membuat netizen terpesona. Ini lantaran Maria Vania kerap tampil seksi yang bikin kaum Adam susah untuk berkedip.

Salah satunya penampilan Maria Vania saat berlibur di Yogyakarta. Presenter cantik tersebut berpose mengenakan dress strech dress warna coklat muda.

Dress tampak ketat membentuk lekuk tubuh artis berusia 31 tahun tersebut. Body goals yang terpampang nyata membuat penampilan Maria Vania terlihat begitu seksi.

Dress juga memilikii potongan belahan tinggi pada bagian paha. Aura seksi perempuan yang akrab disapa Vania itu pun semakin terpancar.

Namun, tak hanya seksi, Maria Vania juga terlihat cantik dan menawan. Rambut panjang yang dibiarkan tergerai menambah pesona kecantikan Vania dalam balutan outfit seksinya.

Penampilannya pun sukses membuat netizen terpesona melihat kecantikannya. Namun, tak sedikit pula yang gagal fokus melihat body goals Vania.

"Your so gorgeous my lady....😍😍," ujar @wadidaw***

"Cantik banget ayang ❀️πŸ”₯πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," puji @marindr***

"CANTIK AND SEXY😍😍😍😍❀️❀️," timpal @candyphi***

"Lekukan body nya bkin iri😍," ujar @slvb***

"Tikungan tajamπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," celetuk @pendi_bon***

(hel)