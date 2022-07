PEVITA Pearce memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Baru-baru ini, wanita berdarah Inggris dan Banjarmasin itu membagikan momen kali pertamanya mencoba buah durian di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Pevita tampil simpel mengenakan baju putih beraksen ikat pita serta bawahan batik biru muda. Rambutnya yang pirang pun dibiarkan terurai begitu saja dengan aksesori kacamata sebagai pemanisnya.

Wajahnya terlihat cantik natural, meski tanpa pulasan makeup. Sambil tersenyum manis dan menggigit durian, Pevita Pearce tampak begitu menggemaskan. Kecantikan bintang Tenggelamnya Kapal Van der Wijck itu memang paripurna!

"Trying durian for the first time," tulisnya dalam keterangan, dikutip Sabtu (23/7/2022).

Tak hanya berfoto, Pevita juga membagikan video dirinya saat pertama kali memakan durian. Dari gigitan pertama, ekspresinya sudah tampak bingung. Dia bahkan mengerutkan dahi sambil merem-melek dengan begitu lucu, membuat netizen justru merasa gemas melihatnya.

Tak berhenti di gigitan pertama, Pevita masih terus mencoba menyantap buah durian kuning yang segar di tangannya. Namun, hasilnya sama saja. Dia tetap terlihat bingung dan tak mengeluarkan sepatah kata pun.

Di akhir video, ekspresi Pevita tampak menunjukkan jika dia tidak menyukai buah itu. Pevita bahkan sedikit memiringkan kepala seolah menolak rasa unik dari daging durian tersebut.

Sontak saja netizen membanjiri reaksi mereka dalam kolom komentar. Banyak yang salah fokus dengan kecantikan Pevita, tak sedikit pula yang merasa penasaran dengan pendapatnya soal rasa durian.

"Trs gmn rasanya setelah mencoba?" tulis chr****.

"For the first time ??? Are u sure ??? Peve sebelumnya telah melewati salah satu kenikmatan dunia ," tulis arum****.

"Ekspresinya lucu," tulis rez****.

"Kedip kedip aja cakep lu," tulis mas****.

"Kok kamu imut banget," tulis and****.

"Gue yakin sebentar lagi harga durian bakalan mahal," tulis urang****.

"Duriannya kalah manis sama dirimu mbak," tulis hin****.

(hel)