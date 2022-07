SETIAP orang membutuhkan asupan serat di dalam tubuhnya. Academy of Nutrition and Dietetics merekomendasikan, untuk mengonsumsi sekitar 14 gram serat setiap 1000 kalori yang dikonsumsi setiap hari.

Ini artinya, wanita dewasa butuh sekitar 24 gram asupan serat. Sedangkan pria, butuh lebih banyak lagi yakni kurang lebih 38 gram serat.

Kira-kira, apa saja sih makanan berserat tinggi yang bisa dikonsumsi setiap hari agar kebutuhan asupan serat bisa terpenuhi dengan baik? Melansir Health Line, Senin (25/7/2022) berikut ulasan singkat empat makanan berserat tinggi, yang dapat Anda konsumsi setiap hari.

1. Brokoli: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi untuk diet. Sebab di dalamnya mengandung serat tinggi. Brokoli sarat dengan vitamin C, vitamin K, folat, vitamin B, kalium, zat besi, dan mangan dan mengandung antioksidan, serta nutrisi pelawan kanker yang kuat. Brokoli juga relatif tinggi protein, dibandingkan dengan kebanyakan sayuran lain.

2. Stroberi: Salah satu yang cukup banyak digemari, karena rasanya segar dan mengandung vitamin C. Buah ini mengandung 3 gram dalam satu cangkir stroberi segar, atau 2 gram per 100 gram. Stroberi adalah contoh padat nutrisi yang bisa dimakan, mengandung banyak vitamin C, mangan, dan berbagai antioksidan kuat.

3. Apel: Salah satu buah yang rasanya lezat dan juga bisa mengenyangkan sekaligus tinggi akan serat. Apel mengandung serat sebanyak 4,4 gram untuk yang ukuran sedang, atau 2,4 gram per 100 gramnya. Anda bisa mengosnsumsinya sebagai salad atau buah potong langsung.

4. Buncis: Merupakan jenis lain dari kacang-kacangan yang sarat dengan nutrisi, termasuk mineral dan protein. Sayuran satu ini cukup mudah ditemukan, relatif murah dan banyak dijual di pasaran. Jadi Anda bisa mengonsumsi buncis dengan berbagai cara, misalnya direbus atau sebagai lalapan.