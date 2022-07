7 POTRET artis cantik tanpa makeup dalam artikel ini dijamin bakal membuat Anda terpesona. Sebut saja ada Bunga Citra Lestari hingga Luna Maya.

Sederet artis percaya diri alias pede memamerkan wajah polosan mereka tanpa makeup ke media sosial. Siapa saja dan seperti apa wajah artis cantik tanpa makeup? Berikut sederet potret artis tanpa makeup yang cantiknya natural, Senin (25/7/2022).

Bunga Citra Lestari

Bunga Citra Lestari sangat cantik tanpa dirinya menggunakan makeup. Artis yang sering dipanggil dengan nama panggilan BCL ini sangat cantik dan terlihat muda, walau usianya kini sudah 39 tahun. Hal itu dia peroleh karena rajin sekali olahraga agar tubuhnya juga terlihat bugar.

Luna Maya

Salah satu wanita tercantik tanpa makeup berikutnya adalah Luna Maya.Kecantikan dari artis ini sudah tidak terbantahkan lagi. Mantan kekasih Ariel NOAH ini pernah memposting fotonya saat baru bangun tidur tanpa menggunakan makeup alias bare face. Wajah bare facenya tersebut juga masih membuat netizen terpesona.

Bunga Zainal

Potret artis yang tetap cantik tampil tanpa makeup berikutnya ada Bunga Zainal. Dia sempat memposting dirinya di akun media sosial tanpa menggunakan make up dan masih terlihat sangat cantik. Artis satu ini tentunya selalu merawat kulitnya agar terlihat sehat dan glowing.

Maudy Ayunda

Kecantikan artis satu ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, artis yang menikah dengan pria asal Korea Selatan tersebut bahkan memiliki wajah yang cantik dan natural. Maudy Ayunda pernah memposting dirinya di akun media sosialnya tanpa menggunakan make up, meski begitu Maudy masih terlihat cantik dan mempesona. Wajahnya yang tanpa make up selalu disebut-sebut netizen seperti masih anak SMA.

Marion Jola





Artis satu ini cantik tanpa menggunakan make up. Musisi dan penyanyi jebolan Indonesian Idol ini juga sempat membagikan fotonya di media sosial tanpa menggunakan make up. Di salah satu fotonya Marion Jola terlihat sangat eksotis, seksi, dan cantik. Marion Jola sangat percaya diri dengan penampilan yang sangat alami tersebut. Meski tanpa menggunakan make up wajah Marion Jola masih terlihat cantik dan glowing, lho.

Tasya Farasya





Beauty Vlogger satu ini tentunya membuat Tasya Farasya selalu ingin tampil cantik menggunakan make up, baik saat dirinya sedang melakukan endorse atau membuat video untuk channel youtubenya. Tasya Farasya ini juga sesekali tampil di media sosial tanpa menggunakan make up. Dilihat dari unggahan Tasya Farasya di instagram pribadinya, dia sempat tampil tanpa polesan make up sedikit pun. Walaupun tidak menggunakan make up sama sekali Tasya Farasya masih tetap sangat cantik dan tampil glowing.

Amanda Manopo





Wanita tercantik tanpa make up adalah Amanda Manopo. Dia pernah membuat insta story di instagramnya yang memperlihatkan tampilan wajahnya tanpa menggunakan make up. Tak hanya itu rambut Amanda juga terlihat berantakan tanpa disisir terlebih dahulu, di sini tampaknya Amanda ingin memperlihatkan dirinya tanpa menggunakan make up tersebut. Penampilannya pada saat itu juga sempat mendapatkan banyak reaksi dari netizen.