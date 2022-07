RETINOL dan vitamin C beberapa tahun belakangan ini semakin diminati sebagai produk perawatan kulit wajah.

Keduanya memang memberikan banyak manfaat sebagai skincare kulit wajah. Vitamin C diketahui bisa membantu memperbaiki warna dan tekstur, menyamarkan bintik hitam, meningkatkan produksi kolagen, dan mencerahkan kulit kusam.

Sementara retinol, yang merupakan turunan vitamin A sering digunakan sebagai produk perawatan kulit untuk memperbarui sel kulit, melindungi kolagen, melawan radikal bebas, dan mengencangkan lapisan kulit yang lebih dalam untuk mengurangi kerutan, garis halus, dan pori-pori yang terlihat di kulit wajah.

Retinol berperan untuk mendorong sel-sel yang lebih muda dan lebih sehat untuk melewati lapisan kulit, sehingga bisa meregenerasi atau memperbaharui kulit.

Sama-sama bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit wajah, lantas bolehkah retinol dan vitamin C ini dipakai dalam waktu bersamaan? Menurut dokter kulit Azadeh Shirazi, MD, pemakaian retinol dan vitamin C bersamaan sebagai skincare, sebetulnya tidak jadi masalah.

β€œTidak ada masalah dengan menggunakan retinol dan vitamin C sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit Anda. Kombo ini adalah power couple, sebagai perawatan penuaan kulit,” ujar Azadeh Shirazi, MD, mengutip Byrdie, Senin (25/7/2022).

Namun, dengan catatan tidak dipakai sebagai layering atau bertumpuk satu sama lain.

β€œHarus berhati-hati saat menggunakan vitamin C dan retinol ini, untuk menghindari potensi risiko iritasi, tidak disarankan untuk layering retinol dan vitamin ini bersama-sama. Disarankan dipakai dengan cara, vitamin C di pagi hari dan retinol di malam hari,” jelas sang dermatologis.

Namun di sisi lain, sedikit berbeda dengan dokter Azadeh, dokter kulit Todd Minars, MD dan asisten profesor klinis dermatologis di University of Miami School of Medicine, mengatakan pemakaian vitamin C dan retinol bersamaan di malam hari itu tidak masalah. Tapi yang patut diingat, adalah risiko peluang terjadinya iritasi.

Todd menyarankan, dua produk ini dipakai satu-satu terlebih dahulu. Setelah kulit mulai terbiasa, baru dipakaikan produk lain.

"Rekomendasi saya, mulai satu per satu dan kemudian memperkenalkan yang lain setiap malam sampai Anda terbiasa atau bisa terasa nyaman dan tidak mengiritasi ketika dua produk ini dikombinasikan,” tandas dokter Todd.

