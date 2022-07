7 POTRET Cinta Laura di Citayam Fashion Week sukses menghipnotis pandangan publik. Bagi yang belum tahu, Citayam Fashion Week ini mengacu pada kerumumanan para remaja yang gemar hangout di kawasan Sudirman atau Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Di sana, anak-anak muda itu bergaya dengan fashion style masing-masing yang mengundang perhatian para content creator hingga selebriti, mulai dari Baim Wong, Paula Verhoeven, hingga Zaskia Sungkar. Cinta Laura baru-baru ini pun ikut meramaikan Citayam Fashion Week.

Tak seperti seleb kebanyakan, dia tak ikut melakukan catwalk di zebra cross Sudirman, melainkan mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan lewat aksi pungut sampah. Seperti apa? Berikut 7 potretnya sebagaimana MNC Portal himpun dari Instagram, Selasa (26/7/2022).

1. Serba biru

Cinta Laura mengkampanyekan cinta lingkungan dengan tajuk "Let's Go Blue Campaign" bersama 'pasukan biru' di Sudirman pada Minggu (24/7/2022). Selaras dengan kampanyenya, Cinta pun mengenakan outfit serba biru di kesempatan ini. Dia memadukan kaus oblong dengan hot pants yang diikat manja dengan scraf biru. Masker medis dan sarung tangan pun turut dipakai agar lebih aman. Tak ketinggalan, dia juga membawa sebuah kantong plastik ramah lingkungan.

2. Keliling bersama pasukan biru

Cinta Laura tanpa ragu ikut turun langsung ke lapangan, menyusuri setiap sudut kawasan Sudirman. Dia dengan teliti melihat sekitar agar tak ada sampah yang terlewatkan. Di momen ini, pesona kecantikannya tampak bersinar, ya. Padahal outfitnya tampak sederhana. Gorgeous!

3. Tidak takut kotor





Cinta Laura sepertinya benar-benar mendedikasikan dirinya untuk kampanye ini. Dia pun tampak tak jijik mengambil sampah-sampah tersebut. Bahkan, tak sungkan untuk jongkok dan memungutnya satu per satu. Terlihat, ada sampah makanan ringan, gelas plastik, hingga bungkus rokok di sana. Itu baru satu sudut saja, bagaimana sudut kawasan Sudirman lainnya?

4. Teriakkan kampanye cinta lingkungan





Ini dia aksi Cinta Laura saat meneriakkan gerakan peduli lingkungan di Citayam Fashion Week. Dia tampak sangat bersemangat hingga melambaikan tangan agar mendapat atensi dari warga sekitar. Melihat usaha dan tenaga yang dikeluarkan, netizen mengaku bangga dengan aksi Cinta ini.

"Proud of you!" tulis her****.

"Yesss birukan langit dan laut seperti sedia kala," tulis ran****.

"Super hero yang sesungguh nya," tulis ro****.

"Keren cintaaa," tulis rat****.

5. Wajah serius

Bisa dilihat, Cinta Laura memang benar-benar serius dan fokus mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan ini. Dia tampak sedih melihat kawasan Sudirman yang dipenuhi sampah. Cinta mengerutkan dahi dan binar matanya penuh harapan. Ya, tentu Cinta berharap seluruh hati warga sekitar bisa ikut bergerak untuk terus menjaga kebersihan. 6. Cantik walau tertutup masker

Tak kalah mencuri perhatian, paras cantik Cinta Laura pun sukses bikin publik gagal fokus. Ya, walau separuh wajahnya tertutup masker, pesonanya tetap saja bersinar. Apalagi rambutnya yang panjang dikuncir tinggi dengan sentuhan kepang imut di dua sisi poninya. Agar lebih maksimal, Cinta melukis eyeliner yang runcing untuk mempertegas kelopak matanya. Dengan dukungan cahaya yang mumpuni, kecantikan Cinta pun kian berseri. So pretty! 7. Cantik natural

Ini dia wajah cantik paripurna Cinta Laura. Sangat memesona bukan? Lipstik glossy serta highlighter yang on point menyempurnakan penampilannya. Tak ketinggalan, aksesori gelang, cincin, anting, hingga kalung yang fancy pun turut dipakai sebagai pemanisnya. Cinta Laura memang tak pernah gagal membuat netizen berdecak kagum. Perfect! "Wanita langka...., sdh cantik, cerdas, elegan, tdk sombong, tdk suka pamer2 kemewahan, memiliki attitude yg baik. Ur Amazing cinta laura," tulis d4rk****. "Keren org2 sibuk konten ke fashion week nya tapi cinta fokus ke lingkungannya," tulis fck****. "The best," tulis ana****.