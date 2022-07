ISU pencemaran lingkungan memang menarik perhatian masyarakat global. Berbagai aksi peduli dan ramah lingkungan pun kerap didengungkan di berbagai belahan negara, termasuk Indonesia.

Seperti yang dilakukan perusahaan kosmetik dan kecantikan The Body Shop Indonesia. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-30, mereka mengajak masyarakat melakukan aksi kecil yang berdampak besar untuk bumi tercinta.

"Kami melakukan langkah nyata yang mendukung perubahan positif tersebut, di antaranya dengan menghadirkan program Bring Back Our Bottle, meluncurkan Change-making Beauty Store, dan menggaungkan kampanye Be Seen Be Heard," ujar Nimas Chrisensia, Sr. Campaign Management The Body Shop Indonesia, dikutip dari keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia.

Program Bring Back Our Bottle (BBOB) sendiri merupakan salah satu program unggulan yang mendorong konsumen untuk mengembalikan kemasan plastik yang telah terpakai. Program ini juga mengajak semua orang menjadikan aksi isi ulang produk menjadi kebiasaan baru melalui Refill Station yang tersedia di gerai-gerai The Body Shop.

BACA JUGA : Pakar Unpad Sebut Pencemaran Lingkungan Saling Terkait dengan Isu Ekonomi dan Sosial

Sejak 2008, program BBOB sudah mengurangi 9 juta sampah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan inisiatif mendaur ulang produk bekas kemasannya dan secara konsisten terus mengedukasi, memberikan solusi serta kolaborasi yang inovatif dengan impact partners (NGO, waste management center, komunitas) untuk isu polusi plastik dari plastik sekali pakai.

BACA JUGA : Ajarkan Anak Cinta Lingkungan, MNC Peduli Ajak Panti Asuhan Tanam Pohon

Selain itu, ada pula Change-making Beauty Store, konsep gerai terbaru yang hampir 100 persen materialnya terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan. Dalam membangunnya, The Body Shop berkolaborasi dengan social impact business partners yang memiliki visi misi yang sama tentang sampah dan sustainability.

Pusat dari aktivitas Change-making Beauty Store ini adalah Act Corner, sebuah area spesial dimana kita bisa bereksplorasi mendapatkan inspirasi baru dalam mencintai bumi. Perusahaan ini juga mengajak kaum muda mengambil aksi yang lebih nyata dan bersuara lebih lantang dalam isu perubahan iklim lewat kampanye Be Seen Be Heard. Dalam kampanye ini, kaum muda didorong untuk lebih aktif dan memegang peran sebagai “Change Maker”. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang akan memastikan masa depan planet ini? “Tidak menjadi masalah seberapa kecil atau besarnya kita berkontribusi. Sekecil apapun langkah nyata yang kita lakukan, mulai dari mengembalikan botol, menandatangani sebuah petisi, ataupun memberikan donasi, semua memberikan dampak yang besar untuk perubahan," tandas Nimas.