Jakarta – Pada 23 Juli 2022 Young On Top berhasil menggelar event tahunan terbesarnya, Young On Top National Conference (YOTNC) 2022. Tahun ini YOTNC kembali digelar secara offline di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka.

YOTNC diselenggarakan agar Gen Z bisa menyerap inspirasi dari pengalaman dan perjalanan karir serta bisnis para speakers yang hadir dan sharing kepada mereka

Sederet speakers pada YOTNC tahun ini adalah Nadiem A. Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Vina A. Muliana (BUMN Professional Career & Content Creator), pegiat seni Dian Sastrowardoyo, CCO Narasi, Jovial Da Lopez, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan, aktris Prilly Latuconsina, Didiek Hartantyo (Dirut PT. KAI), juga Paul Soegianto (Chief of Group Digital Strategy ASTRA).

Tak ketinggalan Founder Makna Group, Ernanda Putra, Billy Boen (Founder YOT & Partner Kejora Capital), Intan Ayu Kartika (CMO Lazada Indonesia), Salman Subakat (CEO PT Paragon), Elvi Rofiqotul Hidayah (Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk Pegadaian), Luskito Hambali (CMCO Prudential Indonesia), Andi Boediman (CEO Ideosource Entertainment), serta Musa Rio Tjahjono, Head Designer West Coast Customs USA juga turut menjadi narasumber inspiratif.

Selain itu, hadir pula Dr. Deny Rahardjo (CIO APP Sinas Mas), Sigit Djokosoetono (Presdir Blue Bird), Edy Sulistyo (CEO GoPlay), Erwin Arifin (VP of Investment Kejora Capital), Rizki Ameliah, Wakil Ketua Umum GNLD Siberkreasi, Jayant Kumat (Co-Founder dan CEO Selleri.id), Dharma Simorangkir (Presdir Microsoft Indonesia), Wasudewan (CEO Rumah123.com), Erida Djuhandi (CFO Triputra Investindo Arya), Irwan Tjahaja (CEO Smoot Motor Indonesia), Ricky Silaen (Co-CEO Indozone Media), Mario Nicolas (CEO Kuncie), dan Nurman Farieka Ramdhani (Penerima Apresiasi SIA 2019).

Yang Spesial dari YOTNC 2022

YOTNC 2022 berhasil menyita perhatian 2000 orang untuk memadati area The Kasablanka Hall. Antusiasme ini bukan tanpa alasan, karena Young On Top berhasil menghadirkan tiga puluh speakers keren dan inspiratif dengan materi yang relevan dengan kebutuhan anak muda masa kini. Apa saja?

Mulai dari topik tentang karir di industri teknologi, kreatif, dan perfilman, purpose-based business, digitalisasi dan digital transformation, literasi digital, investasi dan finansial, marketing, potensi agritech, content creation, hingga inspirasi agar anak muda bersemangat mengupayakan tujuan mereka.

Apa Itu YOTNC?

Mengusung tema #SaatnyaKitaMaju, YOTNC 2022 bermaksud mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk fokus mempersiapkan masa depan, terutama setelah menghadapi kesulitan selama pandemi Covid-19.

Tema ini selaras dengan semangat Young On Top yakni to create stronger next generations of Indonesia. YOTNC adalah kepanjangan tangan untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut.

“Speakers YOTNC banyak dari bidang yang berbeda, perusahaan ada, dari menteri ada, menurut gue ini menyeluruh banget. Bagi siapapun yang tertarik untuk maju bisa dengerin omongan dari industry expert yang dateng” ungkap Jovial Da Lopez.

“Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya,” ujar Vina A. Muliana. Pesan ini disampaikan untuk memberi semangat pada anak muda yang tengah dalam perjalanan meniti karirnya.

YOTNC juga didukung oleh para sponsor, yakni Astra, Prudential, BRImo, Pegadaian Digital, Lazada, juga Good Games Guild. Tak hanya itu, support juga datang dari Smoot, Rumah123.com, Wardah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siber Kreasi, dan Makin Cakap Digital.

Young On Top berharap untuk bisa terus menginspirasi dan berkontribusi pada kemajuan generasi penerus Indonesia, baik melalui YOTNC maupun project dan event selanjutnya.

See you at YOTNC 2023!

