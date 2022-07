5 GAYA seksi Beby Tsabina saat liburan di Austria sukses menghipnotis pandangan pria. Dengan paras blasteran Aceh-Polandia, Beby Tsabina memang punya daya pikat tersendiri dibanding artis lainnya.

Didukung body langsing dan gayanya yang modis, pesona Beby Tsabina pun kerap menghipnotis. Apalagi Beby tak hanya seksi dengan pakaian agak terbuka, tapi tetap terlihat cute dan menggemaskan. Hal ini yang bikin netizen semakin jatuh cinta kepadanya. Lantas, seperti apa gaya Beby Tsabina saat liburan di Austria? Dihimpun dari Instagram-nya @bebytsabina, yuk intip potretnya!

1. Ketiak mulus bikin gagal fokus

(5 Gaya Seksi Beby Tsabina, Foto: @bebytsabina/Instagram)

Ini potret saat Beby Tsabina naik kereta kuda di Wina, Austria. Outfitnya simpel saja, memakai crop tank top coklat dan hot pants bergaya kasual. Gaya selonjoran sambil memangku dagu ini sukses bikin netizen salah fokus dengan ketiak mulusnya. Apalagi tank top itu terlihat ketat di tubuh Beby. Meski begitu, dia tak terlihat sensual. Beby justru tampak sangat imut dan cute dengan senyum manisnya yang menggemaskan. "You look so beautiful and charming," tulis rai****.

2. Perut ramping bikin netizen pusing





(5 Gaya Seksi Beby Tsabina, Foto: @bebytsabina/Instagram)

Kali ini Beby Tsabina menyambangi Belvedere Garden. Dia tampil seksi mengenakan crop tank top garis-garis bernuansa pink dan celana jeans bergaya kasual ala cewek kue. Aksen tali menyilang yang menjuntai di perut membuatnya semakin seksi di sini.

Terlebih Beby berpose cantik menyibakkan rambut badainya. Itu membuat leher jenjang dan tulang selangkanya turut terekspos di kamera. Didukung cahaya matahari, pesona kecantikan Beby Tsabina pun kian berseri. So pretty “Barbie,” tulis ver****. “Kelewatan cantik. Bikin semua pria meleleh dan pingsan melihat ini,” tulis edy****.

3. Cantik memesona





(5 Gaya Seksi Beby Tsabina, Foto: @bebytsabina/Instagram)

Berpindah ke kota Admont, Beby Tsabina tampil cantik mengenakan mini dress putih model puff sleeve. Dia berpose menopang dagu dengan ekspresi fierce sambil melemparkan tatapan tajam yang sukses membius pandangan pria. Sinar matahari di antara celah pepohonan pun memberi estetika tersendiri pada potretnya. Dengan gambar tato kupu-kupu warna-warni yang cantik di dada, Beby Tsabina semakin hot!

4. Senyum manis menggemaskan (5 Gaya Seksi Beby Tsabina, Foto: @bebytsabina/Instagram) Beby Tsabina memang cantik paripurna. Dia juga memiliki senyum manis yang khas dan menggemaskan. Itu tampak jelas di potretnya yang satu ini. Beby tampil simpel mengenakan halter top rajut ungu-oranye yang terkesan seksi karena kulit mulusnya terpampang nyata. Aura keseksiannya semakin membara kala rambutnya dibiarkan tergerai ke samping, menampilkan leher jenjangnya. Beby tampak sangat sumringah berpose dengan kupu-kupu bersayap indah yang singgah di jemarinya. Sepertinya, Beby memang fans berat dengan kupu-kupu. Sampai tatonya pun bergambar serupa. Super cute! “Pusinggg cakep banget,” tulis yen****. “Cantik dari segala arah,” tulis rez****. 5. Sexy casual outfit (5 Gaya Seksi Beby Tsabina, Foto: @bebytsabina/Instagram) Beby Tsabina tak pernah gagal soal memadupadankan busana. Kali ini dia mengenakan sleeveless top putih bermotif polkadot dengan aksen ruffle yang cantik sebagai pemanisnya. Untuk bawahannya, Beby memilih short pants yang simpel bergaya kasual. Dipadukan dengan tas biru serta kaus kaki dan sneakers berwarna putih, gaya Beby Tsabina pun semakin maksimal. Ya, tentu outfit ini sedikit terkesan seksi karena kulit mulus Beby terpampang nyata di kamera. Terlebih rambutnya yang indah dibiarkan terurai ke belakang. Sambil berpose candid di pinggir jalan kota Wina, Beby sukses bikin netizen terpana! “Ini serius manusia? Bukan bidadari? Masya Allah banget,” tulis abo****. “Gemesss banget,” tulis beb****.