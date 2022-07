MENJAGA kesehatan kulit memang diperlukan agar kulit tidak menua sebelum waktunya. Ketika kulit menua, maka tanda-tanda penuaan dini pun bisa terjadi, yang membuat seseorang akan terlihat lebih tua sebelum waktunya.

Oleh karena itu, skincare yang digunakan pun harus memiliki formula untuk melawan penuaan alias anti-aging. Skincare ini pun sudah banyak beredar di pasaran. Hanya saja, berapa sebenarnya usia yang tepat untuk menggunakan skincare tersebut?

Sari Chairunnisa selaku VP of RnD PT Paragon Technology and Innovation mengatakan, menggunakan produk perawatan khusus anti-aging bisa dimulai dari usia 25 tahun. Sebab, di usia tersebut fungsi kulit mulai menurun seperti kadar kolagen yang akan berkurang sebanyak 1 persen per tahun.

Oleh sebab itu, skincare khusus anti-aging pun perlu digunakan untuk melawan tanda-tanda penuaan kulit seperti munculnya kerutan atau garis halus di wajah.

"Sebetulnya sih produk anti-aging itu beberapa literatur menyarankan dimulai di usia 25-an. Karena 25 tahun ke atas itu fungsinya mulai menurun. Kadar kolagennya berkurang 1 persen tiap tahun gitu," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Sekadar informasi, kolagen adalah jenis protein yang terbuat dari asam amino, bersifat keras, dan tidak larut di air. Kolagen membentuk sepertiga protein pada tubuh manusia. Banyak tersebar di tubuh, kolagen adalah salah satu zat pembangun utama tulang, kulit, tendon, dan ligamen. Kolagen sendiri menjadi komponen penting pada lapisan dermis di dalam kulit, sehingga mencukupi kebutuhan protein ini sangat baik agar kulit tetap halus. Selain itu, collagen memiliki efek anti-penuaan yang mampu mengencangkan kulit dengan cara yang tepat "Tapi kalau mau dipakai lebih awal lagi misal usia 19 tahun atau 20 tahun, nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena kunci untuk skincare itu adalah rutin sedini mungkin sih untuk hasil yang optimal," imbuhnya.